Brexit: Sněmovna jasně odsouhlasila odstup od EU v poměru 498:114

Britská Sněmovna se včera celkem jasně vyslovila pro aktivaci "článku 50" Lisabonské smlouvy o vystoupení království ze svazku s EU a to v poměru 498:114. Podle komentářů jednotlivých poslanců tato podpora nicméně neznamená, že vláda bude mít zcela volnou ruku při návrhu a vyjednávání podmínek ba spíše naopak.Vláda by dnes měla představit první nástřel navrhovaných podmínek brexitu s důrazem na opuštění jednotného trhu EU, celkové revize podmínek účasti v celní unii a kontroly migrace. o vše včetně navrhovaných termínů, jež by umožnily lepší reakci podnikatelské sféry na příslušné změny.Podle zákonodárců ta pravá bitva o stanovení podmínek teprve začala.Podle bývalého ministra financí George Osbourna z jednání před hlasováním vyznělo, že vláda nebude při vyjednávání podmínek brexitu brát hlavní ohledy na ekonomické otázky, ale na kontrolu imigrace.