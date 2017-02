ETF | Tři nejpopulárnější finanční ETF na trhu

Autor: Martin Vespalec

Financial Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLF)

Fond, který vznikl v roce 1998 je s aktivy v hodnotě 16,96 mld. dolarů a denním objemem téměř 39 mil. ks suverénně nejpopulárnějším finančním ETF na trhu. Snaží se kopírovat S&P Financial Select Sector Index. Fond se skládá z akcií přibližně 90 společností, z čehož 5 největších pozic tvoří 35 % majetku. Ostatní společnosti se podílí maximálně do výše 2,77 %.

Co se týče odvětvového rozdělení, tak bankovní sektor tvoří 36,9 % fondu. Další oblasti s dvouciferným podílem jsou pojišťovnictví, REITs, kapitálové trhy a diverzifikované finanční služby. Největší zastoupení mají firmy Berkshire Hathaway, Wells Fargo a JP Morgan Chase. Na dividendách si můžete přijít ročně na 1,94%.

Vanguard Financials ETF (NYSEARCA:VFH)

Fond kopírující MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index byl založený v roce 2004 a má ve správě aktiva v hodnotě 3,21 mld. dolarů, které jsou exponované do přibližně 560 firem. Fond nejvíce věří firmám Wells Fargo, JP Morgan Chase a Bank of America. Na dividendách si ročně můžete přijít na 2,01 %. Expense ratio je pouze 0,12 %, což z fondu dělá ideální volbu pro investory, kteří hledají nízkonákladové produkty.

SPDR S&P Bank ETF (NYSEARCA:KBE)

Od roku 2005 tento fond sleduje S&P Banks Select Industry Index. Disponuje aktivy v hodnotě 2,71 mld. dolarů, které jsou rozděleny mezi přibližně 65 akciových titulů. Portfolio je ze tří čtvrtin složeno z regionálně působících bank, kdy žádná nemá vyšší podíl než 1,77 %.