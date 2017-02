Atraktivita Monety by se mohla ještě zvýšit, kdyby dále rostla váha v indexech MSCI

Pražskou burzu dnes táhl včera do kladných čísel především finanční sektor. Nejobchodovanějším titulem byla Komerční banka (+0,06%).Největšího přírůstku se dočkala Moneta (+2,42%). Ta zaznamenala nejvyšší denní nárůst od půlky prosince. Titul těžil z přidělení investičního ratingu od dvou agentur Moody’s a S&P. Blíží se také termín oznámení změn v indexu MSCI. Výraznější změny s sebou vždy přinesou velkou aktivitu na pražské burze , stačí si připomenout začátek prosince. Pokud dojde v rámci indexu k zohlednění prodeje zbytkového 18% podílu GE, měl by podíl volně obchodovaných akcií vzrůst ke 100% (v současnosti index uvažuje 80%). To by mělo podle hrubého odhadu přinést příliv kapitálu v hodnotách desítek milionů dolarů . Oznámení změn je plánováno na 9. února s platností 1. března.