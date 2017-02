Fed lehce podpořil US trhy

Všechny tři hlavní indexy zpočátku navázaly na zisky v Evropě a obchodovaly poměrně vysoko v zelených číslech. Růst však neudržely a ani příznivý komentář ekonomické situace ze strany Fedu nedokázal investory příliš přesvědčit k dalším nákupům. Dow Jones Industrial Average nakonec připsal + 0,13 %, Standard and Poor´s 500 + 0,03 % a technologický Nasdaq Composite přidal + 0,50 %.



Růst technologií byl tažen akciemi Apple (+6,1 %), které navázaly na včerejší růst po zveřejnění výsledků za 4Q 2016. Dále potom rostly akcie Facebook (+2,2 %), jehož akcie rostly i přes nepříznivý výsledek soudního sporu, ve kterém porota přiřkla odškodnění 0,5 mld. USD firmě ZeniMAx Media Inc. Facebook zároveň reportoval kvartální výsledky po závěru obchodování, kdy se mu opět podařilo překonat odhady s výnosy o 300 mil. dolarů vyššími, než odhadoval trh. Akcie Nvidia rovněž posilovaly (+4,4 %) spolu s jeho konkurentem, firmou AMD (+15 %), jenž oznámila výrazné překonání odhadu prodejů za poslední kvartál. Výsledky reportovaly rovněž firmy Marathon Oil, Altria Group, MetLife nebo Symantec. Akcie Arconic, divize oddělené od Alcoa, rostly o 11% po návrhu na vyměnů CEO Klause Kleinfielda, jež dopisem akcionářům incioval fond Elliot Managemant Corp., vlastnící 10,5 % akcií společnosti.



Sektorově se kromě technologií dařilo základním materiálům, zdravotnictví a financím. Propadaly energie, telekomunikace, reality a utility.



Cena ropy WTI stoupla o 2 % po té, co země OPEC a Rusko vykázaly známky snížení svojí produkce a uzavřela tak na hodnotě 53,88 USD za barel. Cena zlata stagnovala při 1208 USD za unci (-0,2 %). Euro se vůči dolaru po večerním Fedu ustálilo na hodnotě 1,0770 EURUSD.