Trochu zapomenutá zajímavá akcie v trochu zapomenutém odvětví

Banka Berenberg před několika dny snížila rating akciím Deere. Příčinou je pesimismus ohledně vývoje ziskovosti této traktorky v roce 2018. Na rozdíl od většiny analytiků, či přesněji řečeno jejich konsenzu, se banka nedomnívá, že by v roce 2018 mělo dojít k nějakému znatelnému oživení ve výdajích na zemědělské stroje v Severní Americe a ani v Evropě.



Další stagnace by mohla firmě podle banky přinést i vážnější problémy než pouhou absenci růstu. Mohla by totiž zhoršit platební schopnost jejích zákazníků, kterým Deere na nákup zelenožlutých traktorů a dalších strojů půjčil. V tom nejhorším scénáři by pak hrozilo snížení ratingu samotnému Deeru, což už by se pravděpodobně projevilo hodně hmatatelně na jeho finanční politice. K tomu jen dodám, že podobné problémy by se v případě ekonomického útlumu týkaly i mnohem významnějšího odvětví a firem – automobilek, které se s každým dalším rokem stávají finančními institucemi.



Akcie Deere sleduji již dlouho. V roce 2013 jsem zde psal, že jsou drahé, v roce 2015 jsem o nich hovořil jako o přetvářkových akciích. Management společnosti se totiž snažil a snaží vracet akcionářům hotovost, ovšem mnohem více, než nakolik firma má. A to je u firem, které nečekají velmi brzký obrat v hospodaření, velmi špatný jev. Můj negativní pohled byl až do konce roku 2016 v plném souladu s vývojem ceny akcie, rally konce minulého roku sice posunula pětiletou návratnost na celkových cca 20 %, ale i to je stále bída. I kdyby investoři viděli další vývoj pozitivněji než Berenberg, budou u tohoto titulu čelit vysokému riziku.



Lepší časy na dohled?



Investor Rich Smith poukazuje na to, že ne všichni analytici se na další vývoj v globálním zemědělství dívají se skepsí. Například ti z Cowen & Co. nedávno zvýšili doporučení sektoru zemědělských hnojiv na neutrální. Což můžeme na jednu stranu považovat za stále příliš malý optimismus, ovšem na druhou stranu platí, že až budou banky plošně hovořit o „kupovat“, může být už na nákupy pozdě. Podle banky už každopádně není důvod, aby investoři prodávali tituly jako Potash, Mosaic, či CF Industries. A dokonce našli jeden, který prý stojí za nákup. Je jím Agrium. Z grafu je zřejmé, že za poslední rok si nejlépe vedou akcie Deere, ovšem podzim přinesl znatelné zlepšení sentimentu o všech těchto titulů úzce spojených se zemědělstvím:





Zdroj: Financial Times



Agriu v roce 2016 pravděpodobně třetím rokem v řadě klesaly tržby, i podle konsenzu na FT se ovšem situace v letošním roce změní. Bylo by načase, protože firma tak tak pokrývá své investice svým provozním tokem hotovosti. A jelikož vyplácí dividendy a provádí odkupy, musí je dotovat růstem dluhu, protože z vlastních zdrojů je kvůli minimálnímu volnému toku hotovosti nepokryje.



Poměr čistého dluhu k EBITDA se tak už pohybuje nad hodnotou dvě, což není hranice kritická, ale dlouho by firma se současným modelem cash flow už asi nevydržela. Jinak řečeno, musela by jasně přiznat, že na výplatu akcionářům nemá. Z čehož by trhy byly pravděpodobně nemile překvapeny i přesto, že to investoři jednoduše zjistí pohledem na tok hotovosti. O podobné „efektivitě“ trhů celkem jasně hovoří Tesco. Ovšem na druhou stranu je z grafu zřejmé, že Agriu se větší nával optimismu zatím vyhýbá a tudíž může skutečně jít o stále atraktivní sázku na předpokládané oživení v zemědělství. Taková trochu zapomenutá a podle Cowen & Co. zajímavá akcie v trochu zapomenutém odvětví.

Patria Online je investiční portál s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.