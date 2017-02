Summary: Roche, Siemens, Arconic

Evropa:



Roche Holding (DIP)



Švýcarská farmaceutická společnost se v uplynulém pololetí přibližně držela tržních odhadů. Tržby narostly o 4 % YoY na 25,6 mld. CHF. Ve spodní linii výsledovky se čistý zisk vytáhl vzhůru o 8 % YoY na 6,8 CHF na akcii. Akcie nabraly na hodnotě 2 %.



Divize Pharmaceutics (léčiva), jež tvoří tři čtvrtiny tržeb, vykázala přibližně 3% YoY růst na 19,6 mld. CHF. Vlajkové lodě Avastin, Rituxan a Herceptin (všechny tři pro léčbu rakoviny) se každá stabilně drží na cca 3,5 mld. CHF tržeb, jak udávaly tržní odhady. Dobře zabral Esbriet (léčba plicní fibrózy), jenž proniká zejména na trh USA a vygeneroval 410 mil. CHF (+23 % YoY) i když je pravda, že tady trh očekával víc. Tržby divize Diagnostics vylezly nahoru o 6 % YoY na 5,9 mld. CHF tažené segmentem diagnostiky tkání.



Výhled na rok 2017 se drží opatrné rétoriky, kterou pro tento rok nastavil celý zdravotnický sektor. Růst tržeb by měl zůstat v pásmu nižších jednociferných čísel a to samé platí pro čistý zisk na akcii. Oboje bez započtení měnových výkyvů. Kromě nejistoty na severoamerickém trhu totiž budou tento rok na evropský trh uvedeny biosimilars (v podstatě generika) pro Herceptin a Rituxan. Důležité budou výsledky studie APHINITY, která zkoumá zvýšenou účinnost kombinace léků Perjeta (také Roche) a Herceptin při léčbě karcinomu prsu. Ty by měly být oznámeny v prvním kvartálu tohoto roku.



Siemens



Německý konglomerát reportoval neuspokojivé tržby ve výši 19,1 mld. EUR (meziročně nezměněny) proti tržnímu odhadu 19,6 mld. EUR. Důvodem byly nedostatečné výkony divizí Power & Gas (3,9 mld. EUR proti konsensu 4 mld. EUR) a Mobility (1,8 mld. EUR proti konsensu 2,1 mld. EUR). Jen pro připomenutí, divize Mobility má na starosti výrobu systémů pro řízení dopravy. Zklamáním byl také propad zakázek hluboce pod tržní konsensus 20,5 mld. EUR. Reálný objem dosáhl jen 19,6 mld. EUR (-14 % YoY).



Rozšíření ziskových marží napříč všemi divizemi pomohlo nárůstu čistého zisku na akcii o 25 % YoY na 2,35 EUR, při tržním konsensu 1,66 EUR. Nejvíc překvapila Digital Factory (automatizace výroby), která rozšířila marži o 9,2 p.b. YoY proti trhem očekávaným +8,7 p.b. YoY. Tato divize si vedla nejlépe také ve zlepšení profitability v absolutních číslech, jelikož hospodařila s čistým ziskem 670 mil. EUR proti 420 mil. EUR z loňského roku.



Výhled pro rok 2017 dostál značného zlepšení. Předešlý interval čistého zisku na akcii 6,8 – 7,2 EUR byl nyní navýšen na 7,2 – 7,7 EUR. Rozdíl je to solidní, nicméně důvodem budou pravděpodobně zejména jednorázové položky. Navíc je nutno dávat pozor na rostoucí ceny vstupních materiálů, které postupně můžou začít útočit na marže. Akcie skokově posilují o 5 %.



Volvo Group



Švédsky výrobce trucků (nezaměňovat s Volvo Cars) vygeneroval tržby ve výši 83 mld. SEK (+4 % YoY), čímž hravě přeskočil konsensus, který počítal s propadem na 77 mld. SEK. V kombinaci s provozní marží hrubší o 100 bps YoY (6,9 %) jsme se dočkali meziročního navýšení provozního zisku o téměř 20 % na 5,7 mld. SEK, při tržních odhadech 5,6 mld. SEK.



Lepší výkon tržeb hnaly především prodeje autobusů, které ale tvoří jen malou část provozního zisku (6 %). Ve výsledném efektu se proto nejvíc projevilo posílení provozní marže trucků ze 7,9 % na 8,7 % díky příznivějšímu produktovému mixu. Výsledný dopad na provozní zisk z této divize tak měl hodnotu +400 mil. SEK YoY. Zaujal nás také 263% YoY nárůst provozního zisku v případě stavebního vybavení. Lepší produktový mix a nižší úvěrové ztráty v Číně jej posunuly z -200 mil. SEK na +500 mil. SEK.



Silný nárůst zakázek na 54 mld. SEK (+13 % YoY), v spojení s optimistickým výhledem na další rok, vyhnal akcie o 5 % vzhůru.



USA:



Arconic



Upstreamová divize nedávno rozdělené hliníkárny Alcoa, včera večer ukázala svoje prvá čísla, avšak žádná grandiózní premiéra se nekonala. Tržby zůstaly víceméně beze změny na 3 mld. USD a taktak dosáhly na tržní konsensus. Čistý zisk na akcii byl zatížen restrukturalizačními náklady a hlavně daňovými položkami, jež by se v budoucnu neměly znovu objevovat, nicméně pro tento kvartál jej zatlačily na -2,95 USD, při tržním konsensu 0,02 USD. Bez těchto jednorázových položek se díváme na 0,12 USD, což by bylo opět taktak v linii tržních odhadů. Dobrou zprávou bylo využití dobrého stavu rozvahy na snížení zadlužení o 800 mil. USD. Čistý dluh (dluh snížen o hotovost) má teď hodnotu 6,2 mld. USD, což představuje 4,59x ukazatel EBITDA (pořád poměrně vysoký).



Slabá poptávka snížila tržby divize Global Roled Products (výrobky z hliníkových plátů) ze 1,2 mld. USD na 1,1 mld. USD. Největší divize Engineered Products & Solutions (proudové motory, turbíny, atd.) zůstala nezměněna na 1,4 mld. USD a Transportation & Construction Solutions (hliníkové stavební materiály) se zvedla jen mírně ze 450 mil. USD na 460 mil. USD. Všechny tři segmenty ale znatelně vylepšily EBITDA marži, která je teď pro GRP na 10,8 % (+100 bps YoY), pro EPS na 18,8 % (+150 bps YoY) a pro TCS na 16,4 % (+180 bps YoY).



Výsledky neuspokojily největšího akcionáře Elliot Management, který drží 10,5% podíl v Arconic. V návaznosti na oznámení tak navrhuje vyměnit současného CEO Klausa Kleinfelda, některým z jím jmenovaných kandidátů. Trh si z vnitřních rozepří moc hlavu nedělá a první kvartál Arconic hodnotí kladně – akcie stoupají o 8 %.



Informace o výsledcích Alcoa jsou k dispozici ZDE.