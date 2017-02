Souhrn 1.2. - trhy rostou díky výsledkům firem a silným makrům, dolar posiluje k euru a oslabuje k libře, ropa v plusu, zlato na 1200 USD, BCPP rostla díky bankám

Evropa po třech dnech roste, Siemens díky...

Pražská burza při podprůměrné likviditě rostla díky bankám.Evropské akciové trhy dnes výrazněji rostou a to především díky firemním výsledkovým zprávám a dalším pozitivně laděným makrům z Číny, Evropy a USA. Včerejší obavy z možného utahování měnové politiky především v Evropě se dnes neprojevovaly.Nejvíce se dařilo sektoru surovin díky růstu promyslové produkce v Číně nad odhady trhu a silnému růstu aktivity evropského a také amerického průmyslu sledovaného indexy nákupních manažerů.Lepší než očekávaní výsledky Volva podporují automobilový sektor, výrazněji se zapojil také bankovní sektor.US trhy v průběhu svého dopoledního obchodování lehce rostou. Výrazně pozitivně působí poslední výsledky v čele s Applem, určité obavy budí očekávané výsledky prvního letošního zasedání měnového výboru Fedu. Trh sice nečeká žádné změny sazeb, ale nějaký další jestřábí komentáře by se vzhledem k velmi silným datům z trhu práce a zlepšení aktivity průmyslu už objevit mohly. Euro až do odpolední zprávy americké ADP o vývoji pracovního trhu v soukromém sektoru na začátku roku spíše posilovalo vůči dolaru . Po nečekaně silné zprávě o razantním růstu tvorby nových míst v USA v prvním měsíci roku dolar musel posílit a toto volání také vyslyšel. Proti libře dolar držel oslabující trajektorii s ohledem na jednání tamních zákonodárců o Brexitu s tím, že ve čtvrtek bude na stole první návrh podmínek odloučení země od EU. Ropa v průběhu dneška posilovala, zlato kvůli určitému uklidnění všeho "humbuku" kolem kroků nového prezidenta a také kvůli sílícímu dolaru oslabuje směrem zpět k hranici 1200 USD za unci. BCPP dnes po většinu dne rostla jako jeden muž, ale v samotném závěru tuto definici neudržela. Zájem opadl o ČEZ a o Unipetrol . Výrazněji se dařilo akciím bank v čele s Monetou a Erste . Doplňující komentáře ke včerejším výsledkům O2 dnes s cenou titlu již mnoho nepohnuly.