Evropa po třech dnech roste, Siemens díky vylepšenému výhledu +5 %

Evropské akciové trhy vstoupily do dnešního v kladných hodnotách, kdy tak po třech seancích v záporu posilují přibližně o procento. Pozornost investorů je dnes namířena na makrodata, konkrétně indexy PMI, který například za celou eurozónu mírně překonal očekávání. Večer pak bude pozorně sledováno jednání Fedu. Bez výraznějšího pohybu tak zatím zůstává euro, a to na hladině 1,079 EUR/USD poté, co si dolar připsal nejhorší měsíc od března minulého roku.



Nejlépe se z celého indexu Stoxx 600 vede výrobci nákladních automobilů Volvo. Ten roste o 7,1 % na nejvyšší hodnoty za poslední dva roky poté, co firma oznámila, že objednávky za 4Q narostly o 10 %. Provozní zisky se pak navýšil o 24 % díky pokračujícímu programu úspor a narostla i marže. Vylepšený výhled na celý letošní rok pak podporuje německý Siemens, jehož akcie zpevňují o 4,6 %. Důvodem je očekáváná marže, která by měla dosáhnout 11 až 12 % namísto dříve odhadovaných 10,5 %.



Z jednotlivých sektorů se daří zejména komoditním titulům, které posilují téměř o dvě procenta. ArcelorMittal tak přidává 2,7 %, Voestalpine 2 % a například Polymetal nebo Fresnillo 2 %, resp. 1,5 %.



Celoevropský Euro Stoxx 50 posiluje stejně jako německý DAX o 1 %, britský FTSE 100 o 0,8 % a francouzský CAC 40 o 1,1 %.