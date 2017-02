Britský průmysl dál solidně roste. Sílí spekulace na vyšší sazby

Aktivita v britském průmyslu v lednu proti prosinci mírně klesla. Výsledek je plně v souladu s konsensem, ale libra po datech přesto sbírá zisky. Důvodem je zřejmě evidence značných inflačních tlaků. Od centrální banky se sice letos žádná akce nekoná, ale postupně se budují spekulace o zvýšení sazeb. Trh je nastaven na možnost takového kroku někdy na přelomu letošního a příštího roku. Zprávy vypovídající o sílící inflaci spekulace na vyšší sazby jenom posilují.



Index nákupních manažerů v britském průmyslu se v lednu nepatrně snížil na 55,9 z prosincových 56,1 bodu. Úroveň indexu PMI zůstává relativně vysoká - drží se blízko maxim za dva a půl roku a naznačuje solidní expanzi aktivity výrobního sektoru. Data o průmyslové výrobě jsou zatím k dispozici pouze do listopadu, tento měsíc však přinesl nečekaně silné oživení. Vývoj výroby se tak dostal více do souladu s pozitivně vyznívajícími průzkumy mezi nákupními manažery.



Nový lednový průzkum vypovídá o dalším zrychlení výrobní aktivity a stále robustním přísunu nových objednávek. O ten se zasloužila zejména poptávka z domácí ekonomiky, zatímco příliv zakázek ze zahraničí v lednu opadl. Sektorově vykazuje nejlepší výsledky výroba meziproduktů. Zaměstnanost ve výrobním sektoru dál rostla, ale už pomalejším tempem.



Průzkum dále ukazuje strmý nárůst inflačních tlaků. Ceny vstupů dokonce údajně rostou rekordním tempem. Firmám se je dařilo ze značné části promítat i do cen své produkce, kde sledujeme taktéž značný nárůst.