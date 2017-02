ElI Lilly těží z prodejů inzulínu Humalog, sází ale i na novinky

Léky pro diabetiky pomohly podle analytiků nejvíce k velmi dobrým prodejním výsledkům společnosti Eli Lilly za čtvrté čtvrtletí roku 2016. Firma čísly tržeb trumfla odhady analytiků.



Tržby společnosti Eli Lilly se zvýšily o 7 procent na 5,76 miliardy amerických dolarů, odhady analytiků přitom počítaly s výsledkem 5,5 miliardy USD. Hlavní slovo na číslech má přitom nejprodávanější značky firmy, inzulín Humalog. Prodeje Humalogu na celkovém čísly byly třetinové, když firma inkasovala z prodejů Humalogu 820 milionů dolarů. Odhady analytiků přitom počítali s číslem 758 milionů dolarů. Čistý zisk firmy vzrostl na 771,8 milionů dolarů, tedy 73 centů na akcii, z loňských 478,4 milionů dolarů (45 centů na akcii).



Firma trvá na dvacítce nových léků do roku 2023

Čísla za čtvrté čtvrtletí roku 2016 jsou „prvními“ nového ředitele firmy Dava Rickse. Ten usiluje o to, aby Eli Lilly byla vedoucí firmou ve vývoji široké škály léků pro diabetiky, onkologická onemocnění, neurologii a imunologii. Čelit ale bude muset tlaku nové americké administrativy ohledně cen léčiv. Ricks byl mezi skupinou ředitelů a vedoucích pracovníků výrobců léčiv, kteří se tento týden setkali s prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Prezident jim řekl, že ceny léčiv jsou doslova „astronomické" a že vyšší konkurence je „klíčem ke snižování cen."



Sázka na nové produkty má Eli Lilly pomoci čelit tlaku konkurentů. Podle prohlášení společnosti platí její tvrzení o tom, že v desetiletí od roku 2014 a do konce roku 2023 chce představit až dvacítku novinek. Tento měsíc Eli Lilly potvrdila, že zaplatí 960 milionů dolarů za převzetí CoLucid Pharmaceuticals Inc., která se specializuje na léky na migrénu. Společnost s hospodářskými výsledky zopakovala prognózu pro rok 2017, kterou vydala v prosinci: Eli Lilly čeká navýšení tržeb z 21,8 miliard dolarů na 22,3 miliardy dolarů v příštím roce a zisk bez započítání jednorázových položek ve výši 4,05 – 4,15 na akcii.

Jardiance - naplní se očekávání Eli Lilly?

V souvislosti s novinkami Eli Lilly také představila nový program, který odběratelům inzulínů, včetně značky Humalog, garantuje 40procentní slevy. Podmínkou je ale čerpání léčiv prostřednictvím digitálního start-upu Blink Health. Velmi slibnou budoucnost si Eli Lilly dělá s přípravkem Jardiance. I podle amerického regulátora Food and Drug Administration, jde zatím o jediný přípravek pro diabetiky, u kterého je prokázáno, že snižuje úmrtnost na kardiovaskulární choroby. Prodeje Jardiance přinesly zatím 76 milionů dolarů, očekávání počítalo se 67 miliony dolarů. Roční tržby léku by ale mohly podle předpovědi analytiků do roku 2019 dosáhnout až 1 miliardy dolarů. Eli Lilly uvedla, že i nadále usiluje o hledání léčiv na Alzheimerovu chorobu.