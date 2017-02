Under Armour aneb konec jednoho růstového příběhu?

Růstový příběh Under Armour se tak dramaticky proměnil. Konsensy předpokládaly, že tržby porostou tempem nad úrovní 20 % minimálně v následujících pěti letech. Výrazně tak nyní musí překreslovat své předpoklady. Pokusili jsme se zjednodušeně tento vliv vyčíslit a vyšlo nám, že pohyb akcií změně parametrů poměrně věrně odpovídá. Celkově se společnost musí vypořádat s nedostatečným zájmem spotřebitelů nosit její oblečení mimo sportoviště, tvrdou konkurencí a ztrátou důvěry investorů.

Under Armour zveřejnil svá hospodářská čísla za čtvrtý kvartál loňského roku. To že tržby zaostaly za očekáváním je nemilá věc, daleko horší zprávy však představují doprovodné komentáře. Prvně - společnost se musela smířit s dramatickým zpomalením na severoamerickém trhu. Můžou za to rostoucí konkurenční tlaky. Jejich prapůvod lze mimo jiného hledat v expanzivní aktivitě Adidas . Souvisejícím aspektem je následně méně efektivní řízení zásob a nucené výprodeje kolekcí ve slevách. Klesá tak hrubá marže. Nejhorší zprávou pak v našich očích je značné zhoršení výhledu na rok 2017. Společnost v něm počítá s růstem tržeb tempem mezi 11 – 12 %. Konsensuální odhady přitom počítaly se zhruba 20-25 %!