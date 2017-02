ČEZ jedná o prodeji Počerad - Czech Coal má opci na 2 mld. v r.2024

ČEZ údajně zahájil jednání s Czech Coal o potenciálním prodeji uhelné elektrárny Počerady a je možné, že se elektrárna prodá ještě letos. Jednání byla údajně iniciována ze strany Czech Coal. ČEZ má v úmyslu si ponechat novou plynovou elektrárnu Počerady (MfD).



ČEZ má opci prodat 1000 MW elektrárnu Počerady za 2 mld. Kč firmě Czech Coal v roce 2024, o případném odstoupení od opce musí rozhodnout do roku 2019. Je možné, že ČEZ prodej elektrárny uskuteční, pokud Czech Coal nabídne zajímavější cenu, než by ČEZ získal při provozování elektrárny do roku 2024 a uplatnění opce. My vidíme šance na dřívější prodej Počerad vzhledem k nejasnému výhledu cen povolenek CO2 jako vyrovnané. Rychlý prodej by zvýšil výhled zisku na letošní rok (Počerady jsou již prakticky odepsané).



Petr Bártek