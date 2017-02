O2: Emisní ážio se bude vyplácet asi 8 let, divi politika je udržitelná několik let dopředu

Společnost O2 v konferenčním hovoru k výsledkům za 4Q16 potvrdila dividendový výplatní poměr 90- 110% ze zisku plus střednědobé vyplácení emisního ážia (tento rok 4 Kč na akcii). Finanční ředitel uvedl, že „střednědobé“ znamená asi osm let. Společnost nyní nemá žádný relevantní akviziční cíl, ale hledá příležitosti na trhu. Rok 2017 „bude poměrně obtížný“ kvůli zrušení roamingu, ale konkrétní čísla management neuvedl. Společnost uvažuje o prodloužení splatností svého dluhu, aby využila současných nízkých úrokových sazeb. Management naznačil, že snížení maximálních velkoobchodních cen mobilních dat požadované ČTÚ by nemělo mít větší dopad na hospodaření společnosti.

Komentář ohledně velkoobchodních mobilních datových tarifů potvrzuje náš názor, že tržní reakce na nedávné zprávy o nové regulaci byla přehnaná. Konferenční hovor potvrdil, že současná výplata dividend je udržitelná pro několik příštích let. Petr Bártek,