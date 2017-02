Kdy se má dítě začít učit cizí jazyk?

V posledních letech zaznamenává Česká republika velkou poptávku po výuce jazyků už ve „školkovém“ věku dětí. V kolika letech je pro dítě vhodné se začít učit cizímu jazyku? Na tuto otázku se názory veřejnosti, odborníků a rodičů často různí. Na jedné straně se objevuje názor, že děti by se neměli zatěžovat dalším jazykem už ve školce a zamýšlí se nad tím, zda je raná výuka jazyků pro dítě zdravá a argumentují názorem, že dítě by se nejdříve mělo naučit svou mateřštinu, a jiní naopak tvrdí, že čím dříve dítě s dalším jazykem začne, tím pro něj bude snazší se jazyk naučit prakticky jako rodnou řeč, což je pro něj nezanedbatelný přínos do dalšího života. Navíc studium cizího jazyka výrazně napomáhá schopnosti člověka se intelektuálně rozvíjet. Do věku 6 let je u člověka rozvinuto 50 procent schopnosti se učit, dalších 30 procent do věku 8 let.

Rodiče mohou využít svoji znalost cizího jazyka a využít vrozené schopnosti dítěte naučit se jakýkoli jazyk a už s miminkem si povídat v druhém jazyce při jednoduchých aktivitách. Častým protiargumentem je to, že rodiče většinou sami neumějí druhý jazyk dokonale a na dítě tak negativně přenášejí svoji nesprávnou výslovnost nebo chyby v gramatice. Tento mýtus se postupně vyvrací, jelikož je prokázáno, že rodič nemůže plně ovlivnit přízvuk svého dítěte – akcent dítěte závisí na dalších lidech, se kterými bude v kontaktu a dále na sledovaných pohádkách atd. Pro příklad se uvádí ráčkování. Není přece vůbec pravidlem, že ráčkující rodiče mají ráčkující děti. Ani gramatické chyby rodičů nejsou zásadním problémem. Dítě se postupně v cizí řeči rozvíjí a stejně tak jako dělá gramatické chyby v mateřském jazyce, přestože rodiče mluví gramaticky bezchybně, bude dělat chyby i v gramatice jiného jazyka.

A co říkají dlouhodobé výzkumy? Nejvhodnější dobou pro vzdělávání je v období, kdy mozek roste a tento proces trvá do přibližně šesti, sedmi let věku dítěte a v tomto období dítě může zcela přirozeně dosáhnout výborných výsledku nejen v oblasti učení se jazyka – samozřejmě za předpokladu dodržení několika zásad a zvolení výuky formou hry a zábavných aktivit. Proto si děti při osvojování cizího jazyka ve většině případů vedou lépe než dospělí. Dětský mozek má větší schopnost se nastavit na nové jazyky, už i miminka dokážou rozeznat cizí jazyk od toho mateřského. Postupem času ale tato schopnost vnímat jazyky u člověka slábne. Je dokázáno, že od narození do asi 2 let vnímá člověk jazyky nejvíce, v mozku se mu vytvářejí jazyková centra a v závislosti na tom, kolik řečí se dítě učí, tolik těchto center se u něj vytvoří. Děti nejsou, tak jako někdy dospělí, zmatené tím, že se učí další jazyk. V jejich mozku jsou jazyky oddělené a navíc jsou schopné vnímat lépe akcent a správný přízvuk, s čímž mnohdy dospělí bojují. Tato schopnost vnímat přirozeně jazyky trvá přibližně do sedmi let a potom postupně slábne. Je dokázáno, že děti, které se začali učit cizí jazyk až po desátém roce, nemluví zpravidla tak plynule jako ti, kteří se jazyk naučili již v raném věku.

Učení se jazyka je pro malé děti přirozený proces, jelikož se nesnaží studovat jazyky rozumem. Dítě se skrze prozkoumávání a různé aktivity dokáže naučit jazyk mnohem rychleji, proto jsou předškolkové a předškolní roky pro učení se jazyka zásadní. Navíc, děti studující odmalička cizí jazyky, trénují mozek více než ti, kteří se učí pouze jeden jazyk, což se potom odráží i v dalších oblastech jejich rozvoje.