Akcie Under Armour odepsaly 26% po výsledkovém zklamání

Výrobce sportovního oblečení Under Armour zklamal výsledky za 4. čtvrtletí loňského roku i výhledem na letošní. Výsledky za loňský rok nestačily na očekávání (tržby 1,31 mld. USD vs. oček. 1,41 mld., zisk 23 centů vs. očekávání 25 centů). Firma navíc oznámila, že pro letošní rok čeká tržby okolo 5,4 mld. USD , což je pod odhadem trhu 6,05 mld. Podle managementu navíc klesne hrubá marže, a to kvůli méně výhodnému produktovému mixu (převáží prodej nízkomaržového zboží) a kvůli měnovým pohybům. Navíc pro 1. kvartál roku čeká Under Armour provozní ztrátu. Firma také oznámila odchod finančního ředitele „z osobních důvodů“. Akcie zakončily ze ztrátou 26 % na ceně 21,49 USD , nejníže od r. 2014.