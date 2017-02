Rozbřesk: Bílý dům verbálně zaintervenoval ve prospěch “podhodnoceného” eura

Kdo jiný může zastínit americkou centrální banku v den, kdy má zasedání. Jedině nový americký prezident a to skrze verbální intervenci proti dolaru. Nebyl to sice přímo Donald Trump, ale šéf jeho ekonomický poradců Navaro a cílem nebyl silný dolar, ale slabé euro. Pozornost devizových trhů, která měla být plně soustředěna na dnešní zasedání Fedu, byla přesto rozptýlena úvahami o rostoucím protekcionismu a tím, jak by mohl poškodit perfektně šlapající německou ekonomiku.

Na první pohled to tedy vypadá, že po ultralevných dovozech z Mexika si Trumpova admistrativa hodlá posvítit na příliš levné německé bavoráky, respektive na to, že USA mají kvůli podhodnocenému euru (čti proxy-marce) s Německem třetí největší obchodní schodek. Proč však vlastně euro posiluje, když Trumpovi lidé hrozí eurozóně, že si posvítí na její levný dovoz? Reakce mexického pesa na Trumpovy ochranářské výroky byla přeci přesně opačná…

Celá věc s podhodnoceným eurodolarem je daleko složitější a mimo jiné v sobě zahrnuje i politiku Fedu, což jeho dnešnímu zasedání dává novou dimenzi. Bude-li totiž D. Trump chtít levný dolar, tak nemusí spoléhat jen na svoje tweety či verbální intervence. Posty dvou guvernérů ze sedmi, kteří sedí v čele Fedu (výboru FOMC), jsou neobsazeny a pokud bude chtít nový prezident vychýlit vedení americké centrální banky ve prospěch slabšího dolaru, může to udělat relativně rychle. A to je oč tu běží - tedy zdali politika relativně stabilního a silného dolaru bude zpochybněna nejen na úrovní Bílého domu, ale samotného Fedu. To je však záležitost následujících týdnů či spíše měsíců.

Pojďme tedy k dnešnímu sezení Fedu, které bude opět o pečlivé četbě komentáře FOMC. Očekáváme totiž, že úrokové sazby Fedu se nezmění, ovšem v následném komentáři FOMC dojde jen ke kosmetickým změnám a jeho vyznění bude lehce jestřábí. Kurzotvorným signálem může být zejména úprava fráze o “zhruba” vyrovnaných (makroekonomických) rizicích, která může být zjednodušena na suché konstatování, že rizika jsou “jen” vyrovnaná (“balanced”, nikoliv “roughly balanced”). Pokud se k tomuto drobnému opomenutí FOMC uchýlí, tak by to signalizovalo, že březnové zvýšení úroků je ve hře.

FOREX

Region

Zlotý i forint včera vůči euru posilovaly, přičemž první zmíněná měna se dostala na nová takřka tříměsíční maxima. Lepší ranní čísla o polském HDP za rok 2016 (růst o 2,8 % meziročně namísto 2,7 %) přitom na zlotý měla jen malý vliv.

Dnes budou v regionu zveřejněny indexy podnikatelských nálad za leden, avšak zásadnější dopady na trhy neočekáváme. Hlavní událostí týdne v regionu však zůstává zítřejší zasedání ČNB. Dnes se pozornost jinak soustředí na výstupy ze zasedání Fedu.



EUR/USD/GBP

Eurodolar dostal včera dva mocné impulsy. První v podobě velmi solidního výsledku HDP za 4. kvartál, resp. vysoké lednové inflace v eurozóně a druhý v podobě verbální intervence šéfa ekonomických poradců Bílého domu Navara, jenž prohlásil, že euro je podhodnocené (což Německu vyhovuje). Měnový pár EUR/USD se tak dostal až nad hranici 1,08.

Dnešek by však měl být zcela o večerním zasedání Fedu. V komentáři FOMC očekáváme jen kosmetické změny. Ty by však měly vyznít jestřábím dojmem a eventuálně signalizovat, že březnové zvýšení úroků je ve hře, což by následně mělo vyvolat tlak na pokles kurzu eurodolaru.