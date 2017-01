Apple (+3 %) dokázal obrátit prodeje iPhonů k růstu. Totéž udělaly akcie

Přední americká technologická společnost Apple obnovila v prvním finančním čtvrtletí růst prodeje chytrých telefonů iPhone, jejichž odbyt předtím tři čtvrtletí klesal. Prodej iPhonů i finanční výsledky, které dnes firma zveřejnila, překonaly odhady analytiků. Čtvrtletí do konce prosince bylo první, v němž společnost prodávala telefony nové verze iPhone 7, od níž si slibuje obnovení růstu tržeb. Akcie zareagovaly růstem o 3 procenta nad 125 dolarů.



Apple prodal za čtvrtletí 78,29 milionu iPhonů proti 74,78 milionu ve stejném období předešlého roku. Analytici podle výzkumné firmy FactSet Street Account odhadovali odbyt v průměru na 77,42 milionu kusů. Odbyty tabletů iPad se ale dál propadl o tři miliony na 13,1 milionu kusů.



Tržby, na nichž se prodej iPhonů podílí více než 40 procenty, se zvýšily o 3,3 procenta na 78,4 miliardy USD, což bylo mírně nad očekáváním trhu. Čistý zisk nejhodnotnějšího veřejně obchodovaného podniku světa se snížil meziročně o tři procenta na 17,9 miliardy dolarů (448 miliard Kč), zisk v přepočtu na akcii ale předčil odhady. Akcie Applu po zprávě vzrostly o 2,6 procenta, uvedla agentura Reuters.



Tržby firmy v Číně, která měla být budoucím hlavním motorem růstu firemních výnosů, ale znovu klesly. Výnosy firmy na čínském trhu se meziročně snížily o 12 procent na 16,2 miliardy USD.



V celém finančním roce do loňského září zaznamenaly tržby společnosti první pokles od roku 2001. Vedlo to k tomu, že šéf společnosti Tima Cooka a další nejvyšší manažeři firmy dostali za loňský rok podstatně nižší odměny.



Není zatím jasné, zda nynější verze iPhonu překoná trend oslabování světové poptávky po chytrých telefonech. Analytici tomu příliš nevěří a už se zaměřují na příští verzi, kterou má firma uvést na trh u příležitosti desátého výročí vzniku této značky.

(Zdroj: Apple, CNBC, Reuters, čtk)