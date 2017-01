České hory praskají ve švech, zimní sezóna je nejlepší za 7 let

Sjezdovky pod Ještědem zažívají po mnoha hubených letech jednu z nejlepších sezón. "Teď jsme zhruba na 35 000 návštěvníků. Je to jednou tolik, než to bylo v loňské sezoně," potvrdil TV Nova ředitel skiareálu Ještěd Jan Svatoš. To pro majitele skiareálu Ještěd znamená na tržbách o 6 milionů korun navíc. Už nyní. A to navíc mají tolik sněhu, že sezona bude rozhodně ještě dlouhá.

A podobné je to i v Krkonoších. Tam hlásí 63 000 lyžařských nadšenců navíc. Třeba v Harrachově si oproti loňsku polepšili výrazně. Denní návštěvnost se tu zvedla ze 2000 na 3000 lyžařů. Provozovatelé půjčoven, kteří byli loni ve ztrátě, teď hlásí rekordní zisky. "Loni jsme přišli o vánoční a silvestrovský týden, kdy je v podstatě ta největší sezona. Protože nebyl sníh, lyžovalo se od 7. ledna¨," vzpomíná majitel harrachovské půjčovny lyží Alexander Mitrus.

Spokojený je i Vlastislav Fejkl, zástupce ředitele sportovního areálu Harrachov: "Zásoby sněhu máme do dubna, vydržíme do Velikonoc. Na Černé sjezdovce máme pouze přírodní sníh - to je taková lahůdka, takže to je pro fajnšmekry."

Nový sníh naopak dělá starosti provozovatelům 180 km běžeckých tratí na jizerské magistrále, které se zase musí upravit. I tady padají návštěvnické rekordy. "Soudě podle návštěvnosti infocentra ubytovacích kapacit a obsazenosti parkovišť, bych řekla, že je dvakrát tolik návštěvníků než v loňské sezoně," odhaduje Silvie Vasková, ředitelka Jizerské o.p.s.

Najít volný hotel je teď problém. František Jelínek má hotely čtyři a přitom je všech 300 lůžek zamluvených. "Šance je, ale pouze když někdo onemocní nebo podobně, čili teď jsme plný," řekl hoteliér z Bedřichova František Jelínek.

I podle oficiálních odhadů cestovek na horách letos přibylo tuzemských návštěvníků. "Na českých horách je o 10 až 15 procent více českých klientů, než tomu bylo v loňském roce," potvrdil místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Na cesty Čechů do zahraničí to vliv ale nemá, protože většina lidí se rozhoduje už na podzim.