Premiér vyzval Babiše: Vysvětlete své příjmy, ve vlastním zájmu!

Andrej Babiš se zjevně ocitl v úzkých. Kauzu proti němu poprvé vytáhl týdeník Echo24, který z předchozích výroků Andreje Babiše pro média spočítal, že šéf ANO neměl v roce 2013 dostatek legálních prostředků pro nákup dluhopisů Agrofertu

Obchod s vlastní firmou navíc Babiš udělal patrně proto, aby se vyhnul placení daní. Jednokorunové dluhopisy Agrofertu jsou totiž osvobozeny od daně a Babiš tak z nich každoročně inkasuje 90 milionů nezdaněných korun, které jsou hlavním zdrojem jeho osobních příjmů.

Podle prvních Babišových vyjádření ke svým příjmům mu k nákupu dluhopisů za 1,482 miliardy korun chybělo 142 milionů korun. A to navíc pouze v případě, že by neměl žádné jiné životní výdaje. Poté přišel Babiš s dalším vysvětlením - měl údajně další nezdanitelné příjmy ve výši zhruba 1 miliardy korun.

Jenže Babišovi už málokdo věří. Vedle premiéra Sobotky je to také například ODS, která Sobotku tvrdě vyzvala, aby Babiše odvolal, pokud své příjmy věrohodně nevysvětlí a nedoloží. Sobotka výzvu alespoň částečně uposlechl a Babiše na Twitteru vyzval, aby nejasnosti ve svých příjmech vysvětlil.

"Ministr financí Andrej Babiš by měl ve vlastním zájmu veřejnosti objasnit své příjmy v minulých letech tak, aby nevznikaly pochybnosti o původu jeho majetku. Je zbytečné, aby těmito podezřeními byla zatěžována činnost celé vlády a zpochybňována autorita Ministerstva financí jako úřadu, který má mimo jiné dbát na řádný výběr daní. Naše vláda fungovala tři roky bez skandálu a byl bych rád, kdyby to tak zůstalo i nadále. Ministr financí by měl proto co nejdříve celou věc transparentně vysvětlit a neposkytovat prostor pro útoky opozice na svou osobu i na vládu jako celek," napsal Babišovi na Twitteru premiér Bohuslav Sobotka.

Na to reagoval Babiš protiútokem. Prohlásil, že jako jediný politik zveřejnil své příjmy od roku 1993. Vyzval k tomu i ostatní předsedy stran. "Já bych rád vyzval všechny předsedy parlamentních stran, a hlavně pana Sobotku, aby zveřejnili veškerý majetek a všechny svoje příjmy od roku 1993, jak jsem to udělal já, a kolik daní zaplatili. Ať to udělá pan (předseda ODS Petr) Fiala, pan Sobotka, pan (předseda TOP 09 Miroslav) Kalousek, všichni," řekl dnes ČTK Babiš.