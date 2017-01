Summary: Společnosti Pfizer i Mastercard naplnily výsledky očekávání trhu

Evropa:



Hennes & Mauritz



Tržby prodejce oblečení narostly o 8 % YoY (6 % ex-FX) na 52,7 mld. SEK proti tržnímu očekávání 53,2 mld. SEK. Ukazatel EBITDA nicméně překonal predikce (9,4 mld. SEK proti 8,9 mld. SEK) díky osekaným administrativním nákladům. Tyto úspory dobře kontrastují s rostoucím počtem prodejen (+210 na 4 350) a prudkou expanzí v Číně (+45). Management navzdory. Dle trhů pozorujeme výrazné zlepšení zejména v Rusku, kde narostly tržby o 300 mil. SEK, přičemž se jedná o 33% růst v místní měně.



Dobře vypadá také vývoj tržeb v prvním měsíci tohoto roku, kdy posílily meziročně o 11 % (ex-FX). Výhled na 2017 předpokládá 10% - 15% růst tržeb a otevření 430 nových prodejen. Podotýkáme, že růst tržeb bude hnán především novými prodejnami a like-for-like sales (tržby z obchodů otevřených déle než jeden rok) budou mnohem nižší. Zajímavě působí investice do automatizace skladů, které zefektivní celý dodavatelský řetězec (supply chain). Akcie v návaznosti na oznámení výsledků posilují skokově o 5,5 %.





USA:



Aetna



Americká pojišťovací společnost ohlásila 4% meziroční nárůst zisků za 4Q16 – nachází se tedy jemně pod tržními predikcemi (15,7 mld. USD proti 15,8 mld. USD). Čistý zisk na akcii je nutno zmínit ve dvou podobách. Když jej snížíme o jednorázové položky, dostáváme se k číslu 0,39 USD a tedy k 57% meziročnímu propadu pod tržní konsensus 0,96 USD. Když tyto výkyvy přičteme, dostaneme se na 1,63 USD, což by znamenalo 19% YoY nárůst nad tržní konsensus 1,44 USD. Původcem tohoto rozdílu jsou restrukturalizační náklady (penzijní program).



Vyšší placené pojistné vytlačilo tržby vzhůru, na druhou stranu tomuto růstu konkurovaly podstatnější náklady na zdravotní starostlivost. Medical care ratio (podíl hrazené zdravotní starostlivosti na získaném pojistném), u nějž platí pravidlo „čím nižší, tím lepší“, posílilo o 20 bps YoY na 82,1 %. Pro srovnání se podívejme na konkurenci - UnitedHealth Group, která zveřejnila výsledky před dvěma týdny, tento ukazatel snížila o 190 bps YoY na 80,8 %.



Výhled na rok 2017 udává čistý zisk ve výši 8,55 USD (+4 % YoY), což trochu zklame trhy, jejichž předpoklad směřoval k 8,79 USD. Z pohledu managementu je ale konzervativní odhad na místě. Vystoupení z programu Obamacare v 11 státech, jeho celková nejasná budoucnost a zamítnutí fúze Aetna a Humana (pravděpodobně dojde k odvolání) na odvaze moc nepřidávají. Akcie poznamenaly dnešní výroky prezidenta Turmpa ohledně nutnosti snížit ceny léků a rostou jen o 0,5 %.



AmerisourceBergen Corp



Distributor léků na předpis povylezl v tržbách o 4 % YoY na 38,17 mld. USD. Kvůli tlaku na ceny patentovaných léčiv ale skončil pod tržním odhadem 38,98 mld. USD. Čistý zisk na akcii (non-GAAP) přidal meziročně 7 % na 1,36 USD s tržním konsensem 1,23 USD. Pozitivní dopad pocházel zejména ze segmentu Pharma a jeho osekaných nákladů (+14c). 5c přidal ještě nižší počet akcií.



Výhled na rok 2017 udává interval čistého zisku 5,72 USD – 5,92 USD (2016: 6,84 USD). Co do vývoje ceny léčiv předpokládá management 7 – 9 % inflaci patentovaných léčiv a 7- 9 % deflaci u generik. Akcie přibírají 4 %.



Pfizer Inc (DIP)



Farmaceutická společnost generovala 13,6 mld. USD tržeb (-3 % YoY) v linii s očekáváními trhu. Administrativními náklady meziročně zúžená provozní marže (z 30 % na 26,5 %) zatlačila čistý zisk na akcii na úroveň 0,47 USD (-11 % YoY) s tržním konsensem 0,5 USD.



Prodej léku Prevnar (prevence proti nakažení pneumokoky) se propadl meziročně o 24 % zejména kvůli horšímu výkonu v USA, kde zažil silné úvodní roky 2014 a 2015, čímž pro tento rok zůstal menší potenciální trh. Druhý hlavní generátor tržeb, Lyrica (léčba nervových onemocnění), zůstal meziročně beze změny na 1,2 mld. USD. Nejlepší výkon (+105 % YoY na 600 mil. USD) pozorujeme u nového Ibrance (léčba karcinomu prsu), který si postupně získává místo na trhu díky své účinnosti a úspěšně uzavíraným schvalovacím procesům.



Výhled na rok 2017 jde v linii opatrnosti zdravotnického sektoru. Roční tržby v intervalu 52 – 54 mld. USD (beze změny YoY při střední hodnotě) jsou pod tržním předpokladem 54,5 mld. USD. Kontrola nákladů by ale měla pomoct čistému zisk na akcii do intervalu 2,5 – 2,6 USD (+35 % YoY při střední hodnotě). Trh směřuje svoje odhady ke 2,59 USD. Akcie Pfizer po úvodním propadu posilují o 0,5 %.



Mastercard (DIP)



Poskytovatel kartových služeb hospodařil s čistým ziskem na akcii na úrovni 0,86 USD (+8 % YoY) v souladu s tržním odhadem. Tržby narostly meziročně o 9,5 % na 2,76 mld. USD, avšak nedosáhly na tržní konsensus 2,79 mld. USD. V porovnání s konkurenčním American Express, jehož výsledky byly zatíženy odchodem obchodního partnera Costco Wholesale Group (více ZDE), si Mastercard vedl lépe. Celkový objem vypořádaných plateb popolezl o 5 % YoY výš na 1,23 mld. USD.



Naděje na silný růst tržeb přiživil v polovině ledna německý konkurent Wirecard, jehož CEO se vyjádřil o silném čtvrtém kvartálu. Wirecard generuje většinu příjmů v Evropě, jenomže právě ta byla pro Mastercard zklamáním. Její 3% pokles tržeb způsobily poskytnuté rabaty a pobídky pro klienty.



Výhled pro tento rok předpokládá růst tržeb někde mezi 10 až 14% a provozních nákladů mezi 7 – 9 %. Novou administrativu v USA vidí management pozitivně s prospektem deregulace odvětví. Cena akcií se propadla o 3 %.



Exxon Mobil



Problémy těžařů fosilních paliv opět vystrčily hlavu s výsledky Exxon. 14 % YoY růst ceny ropy na průměrných 51 USD dokázal postrčit tržby vzhůru jen o 2 % na 61 mld. USD, což nestačilo na tržní konsensus 62,2 mld. USD. Čistý zisk na akcii (non-GAAP) sice narostl o 30 % na 0,89 USD, nicméně jednorázová položka v podobě odepsání hodnoty vlastněné plynu jej poslala na 0,41 USD. Tržní konsensus byl 0,7 USD. Exxon dlouho vzdoroval trendu v odvětví snižovat hodnotu vlastněných fosilních paliv, což vyhnalo odpisy až na 2 mld. USD. Do budoucna hrozí odpisy 3,6 mld. barelů ropy z kanadských ropných písků a 1 mld. barelů v Severní Americe, což celkově představuje 20 % rezerv Exxon Mobil. Naděje nového CEO Darrena Woodse se teď upírají na hlubokomořskou těžbu v Jižní Americe a západní Africe. Akcie klesají o 1,5 %.