Souhrn 31.1. - Trumpovská nejistota a evropská makra tlačí trhy do minusů, dolar silně oslabil, ropa roste, BCPP v plusu díky dividendám

Hlavní zprávy a komentáře dne



Pražská burza při téměř průměrné likviditě lehce rostla.Evropské akciové trhy po nejisté lehce pozitivní první polovině dne zamířily výrazněji do červených čísel.Silná makra byla opětovně dvousečná a po prvotním nadšení na trhy dolehla kocovina, protože čím lépe si ekonomika starého kontinentu povede, tím větší bude tlak na ECB, aby dále omezila nebo dokonce ukončila své stimulační programy, které jsou v posledních letech téměř výlučnou živnou půdou růstu kapitálových trhů. Investoři se obávají, že bez této "berličky" se mohou některé sektory či celé trhy ocitnout v problémech.Dnes se v Evropě dařilo maloobchodnímu sektoru, hůře na tom byl sektor potravin a nápojů.Pokračující americká roztržka kolem Trumpova antiimigračního postupu znejišťuje investory v celosvětovém měřítku. Investoři si kladou otázku, zda se může Trump paradoxně stát koncem novodobého "amerického snu", na kterém USA do značné míry vybudovaly své bohatství a prosperitu. K USA se až doposud ve světě většinou "vzhlíželo" s obdivem, úctou a zájmem. Bez tohoto "vzhlížení" mohou USA přijít o své hlavní kouzlo, což by mohlo mít dalekosáhlé ekonomické ale i geopolitické dopady.US trhy v úvodu dne reagují v duchu výše popsaného. Lidově řečeno "bordel", který nový prezident do celého systému a dění vnáší může odradit i poměrně velkou část investorů. Americký dolar dnes silněji oslabil proti většině hlavních směnných párů. Hlavním důvodem jsou množící se komentáře členů Trumpovy administrativy ale i jeho samotného zacílené na oslabení dolaru , jež se jim daří. Kromě stesků na silný dolar se objevují také výpady proti Německu a příliš slabému euru Jednotné měně navíc pomáhaly poměrně slušná makra naznačující oživování ekonomiky starého kontinentu v téměř všech ohledech. Ropa dnes kvitovala především razantní oslabování dolaru a zvýšený tlak z USA v tomto směru.Zajímavé jsou výsledky amerických ropných lídrů, kteří přistoupili ve 4Q loňského roku k výrazným přeceňováním svých ropných rezerv. Jen lídr sektoru Exxon odepsal ze svých knih několik miliard barelů dostupných, ale aktuálně nerentabilních zásob. BCPP dnes byla především pod vlivem oslabování banka a růstu O2 po výsledcích za 4Q16 a návrhu dividend a tlaku ministra financí na vyšší dividendu u ČEZ . Oba tituly táhly z těchto důvodů celou burzu do lehkého plusu. Díky výhledu dividend se dařilo také Unipetrolu , který se posunul dále nad hranici 190 Kč