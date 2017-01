Premiér Sobotka: Ministr financí Andrej Babiš by měl ve vlastním zájmu veřejnosti objasnit své příjmy v minulých letech

Ministr financí Andrej Babiš by měl ve vlastním zájmu veřejnosti objasnit své příjmy v minulých letech tak, aby nevznikaly pochybnosti o původu jeho majetku. Je zbytečné, aby těmito podezřeními byla zatěžována činnost celé vlády a zpochybňována autorita Ministerstva financí jako úřadu, který má mimo jiné dbát na řádný výběr daní. Naše vláda fungovala tři roky bez skandálu a byl bych rád, kdyby to tak zůstalo i nadále. Ministr financí by měl proto co nejdříve celou věc transparentně vysvětlit a neposkytovat prostor pro útoky opozice na svou osobu i na vládu jako celek.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR