Forex Edge: Aktuální úrovně vstupu a výstupu na EUR/USD

Euro si vytvořilo velmi striktní korekční kanál, kterým došlo až k jedné z důležitých klesajících linií, kde svůj postup zastavilo. Z aktuálního stoupajícího kanálu ale ještě nevystoupilo, alespoň ne potvrzeně.

Náš dlouhodobý předpoklad o poklesu páru, který sledujeme již od konce srpna je následující:

Pro aktuální postup níže je nutné, aby se cena vymanila ze stoupajícího kanálu a zůstala stabilně mimo něj. O krátké pozici by bylo možné přemýšlet pod cenou 1,06500 za předpokladu, že cena nebude mít po protnutí tendenci tvořit tzv. pin bary a vracet se rychle nahoru nad ceny předešlého lokálního dna. Pro aktuální postup výše bychom potřebovali vidět návrat do stoupajícího kanálu a proražení důležité klesající linie. O dlouhé pozici bychom uvažovali nad cenou 1,07750.

Signální oblasti pro potenciální nákup/prodej jsou vyznačeny v grafu barevnými šipkami.

Z dlouhodobého hlediska nás pro pokračování směrem níže zajímá zejména potvrzení odražení od aktuální klesající linie. Což znamená sestup níže pod cenu 1,05500 a následně pokračování k otestování předešlého dna. Cena na tomto dně jako obvykle vyčistila stop-loss příkazy, když protla předešlá minima. Zkušení tradeři ví, že na forexovém trhu jsou takové obraty mnohem častější a také nebezpečnější než u jiných produktů.

Pro pokračování směrem výše bychom potřebovali vidět výstup nad aktuální klesající linii. O obratu většího trendu bychom uvažovali, pokud by se cena dostala nad úroveň před americkými prezidentskými volbami. Cenové úrovně tehdy velmi jednoznačně ukázaly, co si o budoucím vývoji myslí. Potenciálně negativní zprávy pro USD (růst EUR / USD) byly ihned koupeny a pár se naopak propadl níže. Výstup nad tyto úrovně by značil, že názor trhu se změnil.

Hlavní úrovně podpory: 1,06500, 1,05500, 1,03500

Hlavní úrovně odporu: 1,0700 – 1,07500, 1,08500, 1,10000, 1,11500

