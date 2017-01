Politici si mohou dovolit alternativní realitu, investoři nikdy

Trumpova poradkyně Kellyanne Conwayová při diskusích o tom, proč byl o inauguraci nového amerického prezidenta tak malý zájem mezi veřejností, uvedla, že Trump a jeho lidé „mají alternativní fakta“. V politice se s podobnými řečmi spálit nemusíte, protože voliči žijí ve svých vlastních bublinách a vnímají jen selektivně. Trest za manipulaci s realitou je tak pro politika minimální či vůbec žádný.

I voliči sice nesou důsledky svého hlasování při volbách, ale ty nemusí pocítit celé roky. A alternativní fakta týkající se očkování dětí, nezaměstnanosti, změny klimatu a dalších věcí tak Trumpovi doposud neškodí a možná mu dokonce zajistila volební vítězství.



Investoři ale takové štěstí nemají, a když se jejich víra odchýlí od reality, mohou za to rychle a draze zaplatit. Trh velmi rád bere peníze těm, kteří své peníze investují na základě mylných předpokladů. I proto je důležité rozumět našim psychologickým procesům a také nemíchat politiku s investováním. Pokud pochybujete, že trh skutečně trestá ty, jejichž subjektivní pohled se odchyluje od reality, můžeme se podívat na celý investiční proces rozdělený do tří fází.



V první fázi se investor přesvědčený o své subjektivní pravdě začne domnívat, že dobře chápe nějaký významný problém. Věří například, že ví, co výrazně změní kurz dolaru, chápe dopad změny daňového systému na ziskovost korporátního sektoru, rozumí politice Fedu a jejímu dopadu na sazby. Může mít také velmi silný názor na valuaci akciového trhu. Nejde přitom ani tak o konkrétní oblast, jako o sílu víry ve svou pravdu.



Poté si velmi sebevědomý investor začne představovat, že přesně ví, jak se daný mechanismus projeví u široké skupiny aktiv a co se stane s jejich cenami. Nakonec tento investor na základě vlastní subjektivní reality své peníze skutečně investuje. Někdy mu to vyjde, ale většinou ne. To neznamená, že neexistují investoři, kteří dovedou všechny tři kroky provést správným způsobem, ale není jich mnoho. Zdrojem chyb přitom bývá právě to, že zaměňujeme názory za fakta. Mohlo by se zdát, že rozlišit je musí být jednoduché. Jestliže se ale někdo potopí hluboko do své vlastní subjektivní reality, hranice mezi nimi se stává nezřetelnou.



Do subjektivní reality se někdy noříme všichni a náš život je plný chyb a pokřivených pohledů na realitu. Často se domníváme, že věříme faktům, ale jde pouze o dobře maskované názory. To však nic nemění na tom, že pokud investujeme na základě „alternativních faktů“, stojí nás to mnohem více, než politiky, kteří s takovými „fakty“ pracují.



Zdroj: Bloomberg