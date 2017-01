Sója ukončila včerejší obchodování dvouprocentním poklesem

Nejaktivnější březnový futures kontrakt na sóju na burze CBOT ukončil včerejší obchodní seanci propadem o 2 %, když uzavřel na úrovni 1.022,75 centů za bušl, nejníž od 11. ledna. Sója poklesem reagovala na zprávy z hlavních pěstitelských regionů v Argentině, kde by nastávající sucho mělo pomoct zbavit se následků nedávných záplav. Týdenní přehled americké Commodity Futures Trading Commission odhalil opět značný nárůst čistých dlouhých pozic v sóje ze strany fondů, což bylo ze strany trhů vzato jako medvědí signál ponechávající více než dostatečný prostor pro následnou likvidaci těchto pozic. Nicméně hlavní pozornost trhů se v posledních týdnech upírá k Jižní Americe a Argentině především. Prosincová sucha na začátku ledna ustoupila nadměrným srážkám, které pomohly sóje na začátku druhé poloviny měsíce ledna vystoupat na nejvyšší úroveň od července loňského roku. Zprávy v posledních dnech a výhled pro následující období nicméně hovoří o příchodu suchého a teplého počasí do oblasti centrální Argentiny, které by mělo pomoci sóje zotavit se z negativního vlivu nedávných záplav. V souvislosti se zmíněným zaznamenal následně nejaktivnější březnový futures kontrakt na sóju na burze CBOT osm dní trvající pokles ceny, kdy celkově ztratil 52,25 centů a včerejší obchodní den uzavřel na úrovni 1.022,75 centů za bušl, tedy nejníže od 11. ledna.











