Deutsche Bank bude platit v Británii a USA za „zrcadlové obchody“

Problémové německé bance se podařilo vyřešit další obvinění, když v noci na dnešek dospěla k urovnání s americkými regulátory, zatímco britský regulátor bance oznámil výši pokuty. Deutsche Bank tak celkově přijde o zhruba 630 miliónů dolarů kvůli „zrcadlovým obchodům“, které mohly pomoci Rusům „vyprat“ až 10 miliard dolarů.



Newyorskému státnímu regulátorovi Deutsche zaplatí 425 miliónů dolarů, zatímco britský regulátor FCA získá na pokutě 204 miliónů dolarů, což je největší pokuta doposud udělená tímto regulátorem kvůli porušování opatření proti praní špinavých peněz – a to přestože banka s FCA spolupracovala a získala tak „slevu“. Podle deníku Financial Times Deutsche Bank i nadále v této věci vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti.





— Deutsche Bank (@DeutscheBank) January 31, 2017

Vyšetřování se týkalo tzv. „zrcadlových obchodů“ (mirror trades), které pomohly z Ruské federace klientům banky údajně vyvést až 10 miliard dolarů. Při takovýchto obchodech ruští klienti kupovali za asistence moskevské pobočky Deutsche Bank cenné papíry v rublech, aby je obratem prodali, typicky v Londýně, a to prostřednictvím offshorové firmy, již zjevně taktéž kontrolovali. Rubly v Rusku tak snadno přeměnily v libry v Británii nebo dolary za Atlantikem.



Pytle s listinnými akciemi?



Jak však podotýká sloupkař serveru Bloomberg Matt Levine, není příliš jasné, jakým způsobem se akcie dostávaly do Londýna – létali snad oligarchové na Heathrow s pytli plnými listinných akcií, aby je tam skrze své offshorové firmy prodali? Také podle něj není jasné, čím přesně byly tyto obchody nelegální – zda například banka pomohla klientům obejít západní sankce. I proto pokuta byla udělena nikoliv za praní špinavých peněz, ale za selhání zavést opatření, která by praní dokázala odhalit.



Podle serveru Marketwatch měl průměrný zrcadlový obchod objem zhruba 2 až 3 milióny dolarů. Docházelo k nim mezi lety 2011 a 2015, tedy i po zavedení amerických a evropských sankcí proti některým ruským občanům po začátku ukrajinské krize. Banka podle regulátorů neudělala dost pro to, aby tyto obchody vyšetřila, i když na obou stranách obchodu (v Londýně i v Moskvě) byly často podezřelé entity. Vážně se vedení začalo obchody zabývat až v roce 2014, poté, co ruská centrální banka požádala Deutsche Bank o vysvětlení. Koneckonců, klienti tímto způsobem mohli porušovat ruské kapitálové kontroly nebo krátit daně.



2016: Rok plný pokut a urovnání



Deutsche Bank se pomalu ale jistě vypořádává se svou minulostí a za poslední rok ušla dlouhou cestu. Na začátku ledna se dohodla na urovnání sporu ohledně daňového úniku v roce 2000 platbou ve výši 95 miliónů dolarů (více ZDE) a těsně před štědrým dnem americkým úřadům i poškozeným slíbila 7,2 miliardy za pochybení před velkou finanční krizí (více ZDE). V roce 2016 také zaplatila 38 miliónů za manipulaci cen stříbra a 60 miliónů za manipulaci cenu stříbra (více ZDE).



I díky těmto urovnáním se Deutsche Bank v září odpíchla z minim okolo 10,5 eur za akcii a nyní je nad 19 eury za kus. Na dnešní zprávu akcie banky reagují růstem o více jak dvě procenta na německém trhu.