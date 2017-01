Jaké budou výsledky Apple za 4Q. Dozvíme se už dnes

Již dnes po závěru amerického obchodování zveřejní svá hospodářská čísla technologický gigant Apple. Čtvrtý kalendářní kvartál je tradičně nejsilnější, a to s ohledem na vánoční nákupní šílenství. Trh tak bude bedlivě vyhlížet, zda se společnosti podaří vrátit k růstu v kolonce tržeb. Očekávání jsou položená na meziročním zvýšení o dvě procenta na hladinu 77,4 mld. USD. Naplnění plánů by měl dopomoci úspěch na podzim uvedených modelů iPhone 7 a iPhone 7+. Sledovat nicméně budeme také kapitálovou politiku a tvorbu peněžního toku. Bez pozornosti by poté neměla zůstat oblast služeb (Apple Music, App Store), kde Apple v posledních čtvrtletích pravidelně dosahoval rychlého tempa růstu.



Jan Šumbera