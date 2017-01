USA: Růst osobních výdajů i PCE inflace

Výdaje domácností v americké ekonomice v prosinci zrychlily svůj růst, který byl 0,5% (předtím v listopadu to bylo 0,2%). To souvisí se silnou domácí poptávkou, v níž se odráží nízká nezaměstnanost a zesilující mzdový růst. To postupně vytváří inflační tlaky.

PCE inflace, které je v pohledu FEDu preferovanějším ukazatelem než CPI, se meziměsíčně zvýšila v prosinci o 0,2%. Jádrová PCE (celková bez cen energií a potravin) meziměsíčně vzrostla o 0,1%. Meziročně je PCE inflace na 1,7%. Z hlediska FEDu bude zrychlující inflace podnět ke zvýšení sazeb. Pro letošní rok čekáme dva hiky. K prvnímu by mohlo dojít zhruba v polovině roku a k druhému na jeho konci. Silná domácí poptávka se promítá také na trh nemovitostí. Rozjednané prodeje domů se v prosinci zvýšily o 1,6%.



Jiří Polanský