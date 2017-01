Doopravdy škrtáme. OPEC dál přesvědčuje investory

Organizaci zemí vyvážejících ropu se zatím zřejmě daří přesvědčit investory, že slibované snižování těžby jde podle plánů. Podle Saúdské Arábie se podařilo uskutečnit už více než 80 procent přislíbaných škrtů v produkci. To, že dodávky ropy OPECU tento měsíc skutečně klesaly, tvrdí také společnost Petro-Logistics. Ta sleduje pohyb ropných tankerů a právě její hodnocení je podle některých názorů důležité.

„Jediné, co jsme až do tohoto týdne dostávali, byla data od producentů, nyní toto stanovisko potvrzuje pode všeho také tankerová přeprava,“ říká podle agentury Bloomberg šéf oddělení Société Générale pro analýzy komodit Mike Wittner.

Podle odhadů Petro-Logistics sníží ropný kartel produkci ropy o 900 000 barelů denně. To by byly zhruba tři čtvrtiny škrtů, které ropná skupina v rámci loňské přelomové dohody slíbila uskutečnit. A leden je první měsíc, kdy ji těžaři naplňují.

Rijád, Kuvajt a Alžírsko tvrdí, že lednovou produkci snižovaly více, než bylo třeba. Totéž říká i Rusko, které není členem kartelu, patří ale do skupiny 11 zemí, které se zavázaly OPEC v jeho snahách podpořit. Cílem je omezit nadbytečnou nabídku suroviny a stabilizovat trh s ropou, jejíž ceny se před zhruba rokem pohybovaly i pod 30 dolary za barel.

Vývoj cen ropy Brent na burze ICE za posledních šest měsíců ukazuje následující graf. Optimismus je patrný také u správců fondů. V týdnu do minulého úterý zvýšily hedgeové fondy čisté dlouhé pozice (které vyjadřují rozdíl mezi sázkami na zvýšení cen a sázkami na jejich pokles) o 6,1 procenta na nový rekord.

Výsledkem cenové rally, kterou se OPECu podařilo zinscenovat, je však i vyšší vrtná aktivita v USA. Jenom za minulý týden se počet ropných vrtných souprav zemi zvýšil na 566, což je nejvíce od předloňského listopadu. Ukazují to data organizace Baker Hughes, která dnes pomáhala tlačit ceny dolů.

Rostla i americká produkce ropy. V týdnu do 20. ledna se podle tamního úřadu EIA zvýšila na nejvyšší hodnoty od loňského dubna, tedy na 8,96 milionu barelů denně.

Podle Wittnera se trh nyní nezaměřuje ani tak na to, jak se snižuje produkce OPECu, jako na to, jak rychle se americká ropa z břidlic vrací na trhy.

Přehnané naděje nemá analytik banky JPMorgan David Martin. Ten tvrdí, že pokud ropná dohoda OPECu s ne-OPECem zkrachuje, bude OPEC těžit víc a ceny ropy narazí na svoje limity. V takovém případě se jeho odhad pro americkou ropu WTI pro příští rok pohybuje na 58 dolarech za barel. Kdyby ale dohoda vydržela a dařilo se ji realizovat více, než se očekává, mohla by WTI zdražit na 65 dolarů za barel, a to už letos v létě. Při pokračujícím omezování produkce by se ropa mohla pohybovat nad 60 dolary i příští rok, to je ovšem nyní nepravděpodobné, soudí také analytik americké banky.

WTI se dnes v podvečer na burze Nymex obchodovala kolem 52,50 dolaru za barel, což představovalo pokles o o 1,26 procenta. Severomořský Brent ztrácel na londýnské ICE naposledy 0,77 procenta na 55,10 dolaru za barel. V obou případech jde o kontrakty s dodáním v březnu.

Zdroje: BBG, Patria.cz