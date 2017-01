Online jazykové testování

Každá kvalitní jazyková škola Vám nabízí zdarma on-line testování úrovně cizího jazyka.

Většina testů trvá přibližně 30 minut a je koncipována tak, že s každou novou otázkou test nabývá na obtížnosti. Jakmile se vám otázky začnou zdát příliš složité, je lepší na dané otázky neodpovídat. Nesnažte se odpovědi hádat, výsledek by nemusel být objektivní.

Po dokončení testu je výsledek ihned vygenerován a chcete-li, je odeslán také na vaši e-mailovou adresu.



Například jazyková škola Slůně - svět jazyků má jazykové testy nastaveny následně:



Test:

- je nastaven jako 30 minutový. Po uplynutí této doby, se test automaticky ukončí. Pokud budete vyrušeni, můžete spustit test znovu.

- na konci testu je možnost si jej nechat vyhodnotit, ukážou se vám špatné a správné odpovědi.

- na konci testu je políčko pro vyplnění e-mailu. Pokud si test vyplňujete v rámci rozřazení do budoucích skupinek pro výuku, prosím, abyste se informovali u příslušné pobočky, na který email máte výsledky testů posílat (můžete vyplnit 2 e-maily – i svůj).

- v testu jsou vždy 4 možnosti odpovědi a pouze jedna je správná. V zájmu zjištění co nejpřesnější úrovně testovaných, prosím, abyste vyplňovali možnost "nevím", pokud opravdu nevíte. Když budete hádat správnou odpověď, může to znamenat nepřesný výsledek testu.

- je nastaven pro hodnocení do maximálně B2+ úrovně, je-li váš výsledek vyšší než 36 bodů, můžete si na našich pobočkách vypracovat rozšířenou verzi testu pro vyšší úrovně znalostí.

Jazykový test cizího jazyka si můžete vyzkoušet udělat jen tak - pro svůj dobrý pocit. :) Držím palce.

Online test - Angličtina

Online test - Němčina

Online test - Ruština