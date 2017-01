Kakao kleslo na téměř čtyřleté minimum

Na nejnižší úroveň od března 2013 oslabil v průběhu poslední obchodní seance minulého týdne nejaktivnější březnový futures kontrakt na kakao na burze ICE Futures U.S. Na 2.095 USD za tunu oslabilo kakao v pátek poté, co ve čtvrtek průzkum ICCO (International Cocoa Organization) poukázal na vyšší než očekávaný objem zásob. Údaje ICCO ukázaly, že v sezóně 2015-2016 konečné zásoby kakaa nezaznamenaly téměř žádný pokles, což vyvrátilo do té doby platnou domněnku, že se celosvětová produkce kakaa v uplynulé sezóně potýkala se značným produkčním deficitem. Březnový futures na kakao na burze ICE Futures U.S. uzavřel páteční obchodní seanci propadem o 37 USD na uzavírací cenu 2.095 USD za tunu, nejnižší úroveň od března roku 2013.











