Faber: Trumpovy kroky ničí vizi safe heaven pro US aktiva

Investor a "permanentní medvěd" Mark Faber míní, že poslední kroky Donalda Trumpa a jeho administrativi na poli imigrace v dlouhodobém pohledu USA výrazněji uškodí, protože ničí náhled na americká aktiva jakožto na tzv. safe heaven tedy bezpečný přístav. Nová imigrační regulace ukazuje, že tento koncept, který mimo jiné vždy přispíval či budoval popularitu amerických aktiv může vzít kdykoliv za své. Investoři se začnou obávat ztráty přístupu ke svým aktivům v USA. To může mít vážné dopady v dlouhodobém ohledu na US aktiva a na americký dolar Faber zopakoval, že mimo jiné i proto má pro tento rok přízvisko "rok zklamání". Faber také zopakoval své doporučení prodat US akcie dolar a obrátit se směrem k rozvíjejícím se trhům.Podle Fabera nyní panuje konsensus v očekávání pozitivního vlivu růstu inflace na US trhy, ale negativní vlivy protekcionismu toto časem převáží.