Jaký bude další osud britské libry?

Britská premiérka před několika dny hovořila o takzvaném „tvrdém“ nebo „čistém“ brexitu. Jeho výsledkem by byl odchod Británie ze společného evropského trhu. Británie by se pak při nastavení nových obchodních pravidel s EU musela spolehnout na Světovou obchodní organizaci. I když by nakonec mohla vyjednat odstranění některých cel a bariér, na počátku celého procesu by s ním počítat nemohla. Co to vše znamená pro osud britské libry?



Řada lidí se domnívá, že v takovém scénáři by libra bezesporu dále oslabovala. Na měnových trzích není ale jisté nic a po zmíněných slovech premiérky Mayové také k žádnému dalšímu oslabení britské měny nedošlo. Je možné, že scénář tvrdého brexitu je už na trhu plně odražen. Pokud by se následně ukázalo, že tvrdý brexit není zase tak problematický, jak se čekalo, a ekonomika oživuje, mohla by libra začít posilovat.





Jednou z možností, jak posoudit další vývoj, je odhad rovnovážného kurzu libry po brexitu . Moji kolegové Nick Love a Yad Selvakumar shrnuli několik pokusů o něj v následujících grafech. První z nich ukazuje skutečný vývoj reálného efektivního kurzu libry spolu s odhady jeho rovnovážné hodnoty před a po brexitu od Goldman Sachs, Barclays, JPMorgan a MMF. Druhý graf ukazuje vývoj kurzu libry euru a odhady jeho rovnovážné hodnoty od WTO a Goldman Sachs:





Profesionální odhady se liší velmi významně a žádnou pevnou kotvu nám tedy neposkytují. Výsledky nejvíce ovlivňuje použitý typ modelu a podle našeho názoru jsou nejrelevantnější ty modely, které počítají s vlivem, který bude mít brexit na britskou ekonomiku. Z nich se dá usuzovat, že libra bude mít dlouhodobě skutečně tendenci oslabovat.



Žádný ze zmíněných odhadů nepočítá s přechodným růstem nejistoty a problémy spojenými s jednáním o brexitu. Samotná politická nejistota ale může libru v letech 2018 a 2019 poslat směrem dolů. Prospívat jejímu kurzu by naopak mohlo oživení britské ekonomiky v roce 2017 a posun Bank of England směrem k méně akomodační monetární politice. Čelíme tedy velké nejistotě, ovšem celkově se domnívám, že jen optimisté mohou věřit, že všechna negativa brexitu jsou už v kurzu libry odražena.



Autorem je investor a ekonom Gavyn Davies.



Zdroj: FT