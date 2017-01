Trump zakázal dočasně vstup cizinců ze 7 zemí do USA. Světoví politici to kritizují

Víkendovým událostem dominovalo exekutivní nařízení nového amerického prezidenta o devadesátidenním zákazu vstupu občanů ze sedmi zemí do USA: Sýrie, Irák, Írán, Jemen, Somálsko, Súdán a Libye. To vyústilo ve zmatky na letištích, ale především to vyvolalo negativní reakci představitelů ostatních států. Nařízení se pochopitelně nelíbí nejvíce zahrnutým státům. Představitelé Íránu uvedli, že se jedná o urážku Muslimů a Irán se podle toho zařídí. Protest však vyjádřili i spojenci USA. Ministerská předsedkyně Theresa May řekla, že s tímto přístupem nesouhlasí a nebude ho uplatňovat v UK. Německá kancléřka Merkelová se nechala slyšet, že nezbytná válka proti teroru neospravedlňuje paušální podezírání všech osob jedné konkrétní víry. Merkelová připomněla Trumpovi, že státy jsou povinny podle mezinárodního práva přijmout válečné uprchlíky. Zdá se, že vztahy mezi Trumpem a Merkelovou se nadále vyostřují. Kladnou reakci to nevzbudilo v Kanadě ale ani v korporátním sektoru. Pokud bychom to tedy zobecnili, Spojené státy nepodporují v tomto kroku klíčoví obchodní partneři: Německo, UK a Kanada. Vztahy s dalším obchodním partnerem, Mexikem, jsou u ledu již od minulého týdne. Hrozba protekcionismu se tak zase o trochu přiblížila. Americký dolar oslabil v reakci na zprávy od pátku o 0,3%. Mírně naopak posílilo zlato , které zpravidla těží z nejistých časů.

Pavel Smolík