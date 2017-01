Po pěti letech se zápornými sazbami jsou Dánové bohatší než kdy dřív

Zatímco Evropská centrální banka srazila úrokovou sazbu do záporu před necelými třemi lety, dánská zkušenost s negativními sazbami trvá pět let. A faktem je, že tamní domácnosti během té doby výrazně zbohatly, napsala agentura Bloomberg. Hotovosti mají tolik, že nevědí, co s ní, a peníze ukládají do bank. Výsledek? Země, která je rekordmanem v záporných úrokových sazbách, se teď chlubí novým rekordem: v bankovních úsporách.

Údaje centrální banky ukazují, že bankovní vklady v Dánsku stouply v prosinci na 812,3 miliardy DKK. To je nejvyšší hodnota za posledních 16 let, kdy se tato statistika vytváří, uvedla dánská banka Nykredit. Rekord trvá i po očištění částek o inflaci a sezonní změny.

Hlavní ekonom banky Tore Stramer v rozhovoru s Bloombergem upozorňuje, že Dánové mají za sebou „impresivní zvýšení reálných mezd“.

Ve stejné době, jako trvá politika záporných sazeb, se stabilně zvyšovala zaměstnanost a prosperoval trh s bydlením. Banky navíc nepřenesly záporné sazby na drobné klienty, podotýká také Stramer.

Je navíc možné, že rekordní úroveň bohatství by Dány mohla podpořit k tomu, aby začali splácet dluhy. Podíl zadluženosti dánských domácností k disponibilním příjmům patří k nejvyšším ve vyspělém světě, podotýká Bloomberg.

Dánská centrální banka ale v nedávné zprávě varovala, že míra zadlužení držitelů hypoték ve dvou největších městech v zemi (Kodani a Aarhusu) se blíží úrovni před finanční krizí. Vysoká úroveň zadlužení by se mohla podepsat na stabilitě finančního systému, uvedla také ve zprávě za poslední loňské čtvrtletí.

Hlavní úroková sazba se v Dánsku nyní pohybuje na -0,65 procenta. Zápůjční sazba je na 0,05 procenta a zbylé dvě sazby vyhlašované dánskou centrální bankou jsou na nule, jak ukazuje graf níže.

Pro srovnání, ECB srazila svou depozitní sazbu do záporu v červnu 2014, její míra aktuálně činí -0,4 procenta. Záporné hodnoty znamenají, že komerční banky musejí za své peníze uložené u ECB platit. Pokud jde o situace v Česku, Česká národní banka použití záporných sazeb, které by doprovázely předpokládané opuštění kurzové závazku, nevylučuje, avšak neupřednostňuje, uvedl tento týden v rozhovoru s agenturou Reuters viceguvernér národního regulátora Vladimír Tomšík.

Čeští centrální bankéři opakovaně tvrdí, že záporné sazby nejsou zatím na pořadu dne. Ekonom ČSOB Petr Dufek ale v závěru loňského roku řekl, že na zavedení tohoto nekonvenčního nástroje měnové politiky nakonec dojde, aby ČNB omezila příliv spekulativního kapitálu.

