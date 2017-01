Andrej Babiš  pindíka ukazovat nebude.

Na programu byl zákon o střetu zájmů, EET a předražené účtování datových služeb operátory v Česku. Nejdelší čas byl věnován tzv. Lex Babiš. Ten proti předloze nic nenamítal, nicméně stýskal si na způsob, jakým byla modifikována v průběhu schvalování. Chápe to mimo jiné jako podraz ze strany premiéra, zejména pokud jde o účinnost některých částí. Obecně jde o boj Sobotky a Kalouska proti jeho osobě,. Důsledně odlišoval své hnutí od ostatních stran, které k Plíškově nelibosti definoval jako. Poslanec také pohotově namítl, že když šéf TOP 09 není ve studiu, neměl by ho neustále napadat, zvlášť když se mu do přímého souboje nechce. Na to ministr zase opáčil, že. V každém případě se k účinnosti zákona , navíc svěřenecký fond nebude spravovat nikdo z rodiny, nicméně stejně neustane v boji za svá práva vlastnit a podnikat. Bude také podána stížnost Evropské komisi.