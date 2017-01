Investiční tipy od Maria Gabelliho

Známý investor aředitel společnosti CEO Gamco Investors Mario Gabelli v rozhovoru pro WSJ uvedl, že v americké ekonomice se nyní protíná optimismus pramenící z očekávané politiky republikánské vlády na straně jedné a na straně druhé přesvědčení, že kapitalismus v USA bude i nadále fungovat velmi dobře. Fiskální politika by měla vyvážit monetární utahování a mimo jiné by se měla projevit vyššími investicemi do infrastruktury. Gabelli se domnívá, že z investičního hlediska by z toho měly těžit hlavně společnosti, které pronajímají vybavení stavebním firmám.



Konkrétními tipy investora jsou v této oblasti United Rentals, britská Ashtead, která v USA vystupuje pod značkou Sunbelt, a poslední společností je Herk. Tyto firmy zaujímají dohromady na trhu asi 20% podíl. K tomu Gabelli doporučuje Case New Holland, která je podle něj lepší investicí než společnosti jako Deere či CAT. „Domnívám se, že během následujících tří nebo čtyř let se cena této akcie zdvojnásobí.“ Akcie Deere a CAT jsou podle investora více na očích a již prošly znatelným cenovým posílením.



Vedle zmíněných titulů spojených se stavebnictvím, fiskální politikou a investicemi do infrastruktury Gabelli zmínil Viacom. Ten by podle něj měl těžit z toho, že „tu je sedm miliard lidí, z toho tři mají mobilní telefony a na nich je online zobrazován obsah“. „U této společnosti, která má velmi atraktivní globální distribuci, je nutné hledět dopředu a ne do zpětného zrcátka,“ dodává Gabelli.



Podle investora je v USA už velmi mnoho lidí, kteří nechtějí konzumovat slazené nápoje a tudíž ani sycené nápoje. Z tohoto trendu by mimo jiné měla těžit společnost National Beverage. Její zisky rostou exponenciálně a zejména se to týká prodeje perlivé vody, která podle Gabelliho masivně nahrazuje prodeje slazených nápojů. Produktů této firmy se netýká ani zdanění cukru v nápojích a „ředitelem společnosti je osmdesátiletý mladík, který vlastní 75% podíl“.





(Zdroj: WSJ, Barrons)