Trump do čela energetického regulátora dosadil demokratku LaFleurovou

Jednou z priorit staronové předsedkyně federálního energetického regulátora bude zajištění bezpečnosti přenosové soustavy a dodávek energie.

Nový prezident Spojených států Donald Trump vyměnil vedení Federální energetické regulační komise, jakési americké obdoby našeho Energetického regulačního úřadu. Do jejího čela instaloval demokratku Cheryl LaFleurovou, která se do předsednické funkce vrací po necelých dvou letech. Její předchůdce Norman Bay komisi vedl od dubna 2015.

Staronová šéfka

LaFleurová se členskou Federální energetické regulační komise (FERC – Federal Energy Regulatory Commission) stala poprvé v roce 2010 na základě nominace předchozího prezidenta Baracka Obamy. Podle agentury Bloomberg Donald Trump vyslyšel doporučení republikánských kongresmanů, kteří mu demokratku jako předsedkyni FERC doporučovali.

Její jmenování přichází právě v době, kdy regulátor posuzuje soubor kontroverzních projektů, které se týkají výstavby plynovodů. Žádost o svolení s jejich vybudováním předložilo několik společností včetně takových gigantů jako Energy Transfer Partners nebo Williams Partners. Plynovod má přivádět zemní plyn z šelfových nalezišť do vnitrozemí.

Trh změnu vítá

„LaFleurová je dobrá volba pro byznys i pro celé odvětví,“ řekl agentuře Bloomberg Ken Irvin, partner ve společnosti Sidley Austin, která je jedním z obchodníků s energiemi. „Má o oboru velký přehled a dobře zná, jak energetický byznys funguje, proto bude velice efektivní regulátorkou. Ve fungování trhů se perfektně vyzná,“ dodal.

Energetická analytička Katie Baysová jmenování LaFleurové čte jako signál, že „Donald Trump dá na doporučení svých stranických kolegů v kongresu, podle kterých se energetický regulátor doposud choval vůči trhům příliš přísně.“ Podle Baysové se Trump také snaží dát najevo, že bude jiným prezidentem, než jakým byl Barack Obama.

Ještě než se LaFleurová stala v roce 2010 členkou FERC, pracovala více než 20 let na několika vedoucích pozicích v plynárenském a elektrárenském průmyslu. Rovněž zastávala funkci viceprezidentky a poté nějaký čas prezidentky společnosti National Grid USA (americká obdoba ČEPS), která zajišťuje přenos elektřiny k téměř 3,5 milionům zákazníků na severovýchodním pobřeží Spojených států.

Nově jmenovaná šéfka FERC se také nějakou dobu angažovala ve vedení několika výzkumných a obecně prospěšných institucí jako Worcester Polytechnic Institute či Beth Israel Deaconess Medical Center. Dodnes je také aktivní v mnoha ženských organizacích zaměřených na energetiku.

Příliš tvrdý předchůdce

LaFleurová střídá ve vedení FERC Normana Baye. Bay si vysloužil pověst nesmlouvavého a přísného regulátora, pod kterým prý energetické trhy i společnosti trpěly. Jeho odvolání je podle některých analytiků vnímáno jako blýskání se na lepší časy. Trh prý bude méně svázán, a bude tak pružněji reagovat na změny poptávky a nabídky.

Norman Bay je známý tím, že pod jeho vedením se Komise nebála vyšetřovat podezření na manipulace s energetickým trhem a nezalekla se ani takových gigantů jako British Petroleum nebo Total. Do FERC přišel v roce 2014. Předtím pět let působil na americkém ministerstvu energetiky na odboru, který má za úkol implementovat a vymáhat energetickou legislativu.

Tam zřejmě získal svůj vynikající vhled do fungování energetických trhů, neboť úspěšně vyšetřil několik podezření ne manipulace s cenou na trhu s elektřinou a zemním plynem. Odběratelům a daňovým poplatníkům tak prý zachránil téměř 1 miliardu dolarů.

Než Norman Bay nastoupil do státních služeb v energetickém sektoru, byl profesorem práva na několika univerzitách, jako například na University of New Mexico. Zabýval se především trestním a ústavním právem. V letech 1989 až 2001 působil na federálním ministerstvu spravedlnosti a většinu času strávil jako asistent státního návladního pro Nové Mexiko. Nyní zůstal řadovým členem FERC.

