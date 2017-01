Wall Street Closing Bell & výhled na 30. 1. 17

Grant Capital a.s. / Nejlepší spojení s akciovými trhy



Grant Capital se od roku 2007 specializuje se na investiční služby při obchodování s akciemi zejména v USA a také v Německu, Francii, ČR a na dalších více jak 80ti trzích. Grant Capital přináší modelová portfolia a službu privátního makléře, který je pro investory nejlepším nástrojem pro realizaci obchodních strategií. www.grantcapital.cz



V závěru týdne trhy mírně váhaly a po včerejším překonání svých maxim dnes lehce ztrácely pod vlivem makrodat a pokračující výsledkové sezóny.Dnes byl zveřejněn předběžný výsledek HDP , který zaostal za očekáváním a stejně tak zaostaly i objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Smíšeně pak dopadly výdaje osobní spotřeby a michiganský index spotřebitelského sentimentu očekávání překonal. Ve vazbě na slabší makrodata lehce oslabil dolar , který na páru s eurem ztrácel k hodnotě 1,07. Ropa po včerejším růstu ztrácela k ceně 53,1 USD za barel, k čemuž přispěl i další růst počtu aktivních ropných věží. Zlato lehce posílilo k 1193 USD za unci.K dnešnímu poklesu přispěl i negativní povýsledkový sentiment na společnostech jako Starbucks nebo Chevron. Sektor základních materiálů byl nejztrátovější, nejvíce se naproti tomu dařilo farmaciím.V příštím týdnu, který přinese širokou škálu makrodat a to nejen z USA, by se na trhy mohla vrátit volatilita. V pondělí to budou osobní příjmy, prodeje domů, v Německu pak indexy spotřebitelských cen a další.Na modelovém portfoliu nedošlo k žádné změně.Podrobnosti o modelovém portfoliu naleznete na adrese: