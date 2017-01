Nové merchandisingové koncepty a trendy v maloobchodě

Přesvědčit spotřebitele, aby v dnešní době navštívili kamenný obchod a nakoupili v něm, vyžaduje dokonale zvládnutý merchandisingový koncept a aplikaci aktuálních trendů. Nejnovější nápady jsou založeny na zapojení vizuálních efektů, interaktivitě, možnosti zboží si vyzkoušet, odnést si vzorek, přivonět k němu či zboží v místě prodeje zaplatit smartphonem. Pro rok 2017 platí tři zásadní trendy.

Přestože by se mohlo zdát, že merchandising je v ČR stále hlavně o doplňování zboží do obchodů, už dávno tomu tak není. Toto odvětví toho nabízí mnohem více. Kromě své základní podstaty, tedy zajistit, že se správné zboží nachází na správném místě, ve správný čas a za správnou cenu, zahrnuje aktivity, jako je eliminace vyprodaných položek, instalace a deinstalace POP a POS materiálů, péče o zboží, reporting stavu na prodejnách, monitoring konkurence atd. „Merchandising je jedním z nejdůležitějších prvků v boji o zákazníka a podíl na trhu, neboť prodejní prostor je místo, ve kterém dochází k rozhodování o koupi zboží. Proto musí být pro spotřebitele maximálně jednoduchý. Tomu by měly pomoci i nové trendy pro letošní rok,“ řekl Vít Krčmář, jednatel agentury Promoteri.eu.

1. Vizuální trendy

Nový koncept v merchandisingu pracuje s hloubkou a přidává do výloh a showroomů perspektivu. Podle asociace pro retail zahrnují takovéto aktivity zavedení LCD panelů či rovnou celých digital signage zdí. Na nich lze s přidanou hodnotou ukazovat řadu podrobností o výrobcích a jejich výhodách. Prezentovat se dá kdekoliv cokoliv a díky dálkové správě digitální obsah přizpůsobovat. Je možné se zaměřit na jeden či dva druhy zboží, nebo jich prezentovat mnohem více v závislosti na denní době a prodejní špičce.

In-store osvětlení bylo vždy důležitým aspektem vizuálního merchandisingu, ale díky pokroku v technologiích a možnosti využít laditelné bílé osvětlení a LED diody získávají obchodníci novou zbraň. Místa osvětlená bílými LED diodami působí nejen mnohem efektněji, ale přitáhnou zájem zákazníků, zvýrazní vystavené produkty, takže je nelze nepřehlédnout. Značky tak začaly naplno využívat sílu LED osvětlení. Vzhledem k tomu, že je tvar LED pásků variabilní a pružný, mohou být použity v obchodech na mnoho způsobů a vytvořit třeba i 360° rozptýlené světlo eliminující tmavá zákoutí. S LED se experimentuje i ve vitrínách, kde poskytují dostatek světla a jsou navíc programovatelné.

2. Interaktivita

Trendem se stávají tzv. interaktivní kiosky a displeje. Investují do nich např. značky jako Dr. Scholl’s, Rebecca Minkoff a Bauble Bar a jejich zákazníkům pomáhají najít to, co chtějí – rozdávají vzorky, čímž usnadňují vyzkoušení výrobků. Proč se interaktivní maloobchodní merchandising stává tak populárním? Důvodem je prostý fakt, že si zákazníci potřebují na zboží sáhnout, čichnout si k němu, ochutnat ho, poslechnout si, jak hraje, prohlédnout si ho ze všech stran, zkrátka vidět a prozkoumat výrobek předtím, než si ho koupí. Zaměřit se na těchto pět lidských smyslů vede vždy k úspěchu.

Interaktivní merchandising není určen pouze pro velké značky, které si mohou dovolit investovat do high-tech zařízení. Dokonce i menší obchodníci a značky mohou tohoto trendu jednoduše využít tím, že umožní interakci zákazníků s produkty, ať už to znamená např. vyndání vzorku výrobku z obalu, aby si ho zákazníci mohli lépe prohlédnout. A platí to nejen v maloobchodě s potravinami a kosmetikou. V zahraničí jdou ještě dále a začínají zavádět virtuální realitu. Módní značka North Face tak například prezentuje, jak by se zákazník cítil v jejich oblečení uprostřed zimy v Nepálu.

3. Přechod na digitální technologii

Mnoho značek začalo nové technologie integrovat do svých vizuálních merchandisingových aktivit přímo v prostoru obchodů, neboť chtějí nabídnout moderní, elegantní a high-endové prostředí. Poutavá grafika, barevné videozáznamy a ploché obrazovky dokazují, jak lze kolem daných produktů vytvořit konzistentní image značky. Smartphony a tablety se staly stejně populárními jak z pohledu zákazníka, tak zaměstnanců. Proto je trendem přinést tato zařízení i do obchodů a umožnit zákazníkům jejich používání. Smartphony s připojením na internet jim totiž poskytnou žádané informace o produktech. Zákazníci tak mohou jejich prostřednictvím rychle prozkoumat nejen samotný produkt, ale také zjistí, k čemu a jak se používá a proč by ho měli koupit, a nakonec smartphonem za zboží rovnou zaplatí. Zaměstnanci jsou naopak schopni na prodejním prostoru s tabletem v ruce poskytnout veškeré informace, které mají okamžitě k dispozici.

Mobilní platby v místě nákupu prostřednictvím telefonů nebo jiných přenositelných zařízení jsou přesně to, co mladým chybí. Co tyto platby mají společného s merchandisingem v maloobchodě? Jde o to, aby byl proces nákupu plynulejší, jednodušší a mohl konkurovat tomu on-line. „Přijetí těchto technologií je důležité k přilákání a udržení milenialů a dalších technicky zaměřených spotřebitelů. Tito zákazníci očekávají, že se obchodníci rychle přizpůsobí moderním technologiím a přijmou nové způsoby plateb. A chtějí být k použití těchto metod motivováni,“ komentoval nové trendy Vít Krčmář.