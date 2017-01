5 tipů pro financování bydlení hypotékou v roce 2017 (27.1.2017)

V oblasti hypoték a financování bydlení se v poslední době mnohé změnilo. Hypotékou již nelze financovat 100 % hodnoty nemovitosti. Daň z nabytí nemovitosti nyní platí kupující. Banky také přísněji posuzují bonitu žadatele. Na druhou stranu lze snáze splatit úvěr předčasně a každoročně lze provést mimořádnou splátku bez poplatků. Přečtěte si 5 důležitých informací pro žadatele o hypotéku v roce 2017.

1. Daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující

Dříve daň z převodu nemovitostí, od roku 2014 daň z nabytí nemovitých věcí nyní musí zaplatit kupující. Nová pravidla u daně z nabytí nemovitosti platí od loňského listopadu. Jednoznačným určením, že poplatníkem je kupující, tak byl vyřešen předchozí komplikovaný stav ohledně vymáhání daně. Pokud prodávající daň nezaplatil, obrátil se finanční úřad na nabyvatele nemovitosti, který za úhradu daně ručil. V extrémním případě tak dříve mohl kupující zaplatit daň dvakrát, jednou v ceně nemovitosti a podruhé na základě požadavku finančního úřadu.

2. Z hypotéky už nezaplatíte celou nemovitost

Od loňského října platí zpřísněná doporučení ČNB ohledně poskytování hypoték s vyšší LTV (loan to value ratio). LTV udává poměr mezi zástavní hodnotou nemovitosti a výší úvěru a platí, že čím nižší LTV, tím nižší riziko pro banku, která tak může klientovi poskytnout nižší úrokovou sazbu. Od října již tedy není možné hypotékou financovat 100 % hodnoty nemovitosti. „V současné době je maximální LTV snížena na 95 %. Toto omezení není nijak uzákoněno, ale má charakter doporučení ze strany České národní banky. Banky se jím však striktně řídí,“ upozorňuje Miloslav Kufa, finanční ředitel finanční skupiny Ramfin , která se věnuje poradenství ve světě financí. „Od dubna 2017 se pak hranice maximálního LTV dále posune na 90 %,“ dodává Miloslav Kufa s tím, že úvěry s LTV mezi 80 a 90 % navíc budou moci tvořit maximálně 15 % objemu sjednaných hypoték.

3. Banka si vás důkladně proklepne

Nový zákon o spotřebitelském úvěru, jenž je účinný od loňského prosince, upravuje i poskytování hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Tento zákon nově stanoví, že banka může úvěr poskytnout jen tomu, kdo jej bude schopen ze svých příjmů řádně splácet. Pokud tuto schopnost banka dostatečně neprověří a prokáže se, že měla mít důvodné pochybnosti o schopnosti klienta splácet, může být smlouva o úvěru zneplatněna. V takovém případě klient nebude muset platit žádný úrok a banka mu vrátí již zaplacené úroky zpět. Jistinu pak splatí podle svých možností v přiměřené lhůtě. Lze tedy předpokládat, že banky budou mnohem důkladněji posuzovat bonitu žadatele a na hypotéku dosáhne méně lidí.

4. Jednodušší porovnání hypoték díky RPSN

Nově je také uzákoněno, že ukazatel roční procentní sazba nákladů (RPSN) se musí uvádět i u hypotečních úvěrů. Dříve byla povinnost RPSN uvádět u spotřebitelských úvěrů, popřípadě neúčelových hypoték či předhypotečních úvěrů. Díky RPSN u hypoték tak lidé nyní získají jednodušší porovnání nabídek jednotlivých bank. Ukazatel udává procentuelní podíl z dluhu, který je nutné každoročně zaplatit. Kromě úrokové sazby tedy zohledňuje další poplatky spojené s úvěrem, což může být u hypoték poplatek za ocenění nemovitosti a samozřejmě poplatky za vedení účtu, za vyřízení úvěru a podobně.

5. Předčasné splácení již nebude trestáno