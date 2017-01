Samotná čásla obchodu USA:Mexiko jsou zavádějící. Je v zájmu USA mít silného a prosperujícího souseda

Včera se rozhořela první skutečně vážnější obchodní rozmíška pod vedením nového US prezidenta Donalda Trumpa. Týká se obchodu s Mexikem, který Trump označil jednoznačně za jednostranně velmi nevýhodný ro USA, které mají pravidelně schodek vzájemné bilance kolem 60 mld. USD ročně představující cca 12% celkového obchodního deficitu USA. Pro srovnání deficit obchodu s Kanadou se pohybuje jen na úrovni 9 mld. USD Užší vzájemné obchodní vztahy se datují především od roku 1994, kdy vešla v platnost obchodní dohoda NAFTA . Do té doby Mexiko posledních několik let mělo naopak deficit s USA, což se ale změnilo už v roce 1995. Vývoz z Mexika do USA od roku 1994 do současnosti narostl z původních 65 mld. až na současných 294 mld. USD . Bilance vývozu z USA do Mexika se ve stejném období zvýšila ze 68 na 235 mld. USD US společnosti v roce 2015 zaměstnávaly 1,29 miliónu Mexičanů a generovaly 253 mld. USD tržeb. Mexické firmy operující v USA zaměstnávaly pouze 78 000 Američanů a generovaly 32,8 mld. USD tržeb.US firmy v Mexiku od začátku platnosti dohody proinvestovaly kolem 90 mld. USD , milióny pracovních míst v USA jsou navázány na obchod s jižním sousedem. Rostoucí bohatství Mexičanů postupně snižuje úroveň imigrace z této země. Podle některých studií se dokonce od poslední velké krize skončení v roce 2009 domů vrátilo z USA více Mexičanů, než kolik jich odešlo opačným směrem.Z uvedeného je zřejmé, že zaobírat se pouze samotnými čísly vzájemné obchodní bilance je mírně řečeno zavádějící. V zájmu samotných USA je mít velkého prosperujícího souseda a ne s ním vést obchodní válku či spor. Zhoršení jeho situace by s velkou pravděpodobností vyvolalo zvýšení imigračního tlaku.Následující tabulka rozebírá podrobněji celou bilanci vzájemného obchodu.