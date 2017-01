Šéf BT: Italští manažeři lhali auditorům

Podle šéfa britského telekomunikačního gigantu BT je situace s italským byznysem společnosti už po kontrolou. Propad akcií společnosti po odhalení účetního skandálu se podařilo zastavit, i když výsledky za čtvrtletí nebyly nejlepší.



V úterý BT oznámila, že kvůli účetním nesrovnalostem v Itálii, které interně vyšetřovala už od října, musí společnost odepsat 530 miliónů liber z hodnoty italských aktiv společnosti. Hodnota akcií BT Group se proto tento týden propadla více než o pětinu na hodnotu okolo 310 GBp za kus a ratingová agentura Moody’s prý přemýšlí o snížení ratingu dluhu společnosti.



Skandál se odpovídajícím způsobem promítl i na dnešních výsledcích telekomunikačního gigantu. Za třetí kvartál fiskálního roku 2016 společnost utržila 374 miliónů liber oproti 766 miliónům liber ve stejném období před rokem – to je meziroční propad o více než polovinu.



Ve výsledku je započtena kvůli skandálu i ztráta 245 miliónů liber, nicméně v posledním kvartále se nevyznamenal ani tradiční byznys banky. Britská vláda i korporátní klienti snižují své náklady a to se promítá i na telekomunikacích, když tržby BT za služby velkým klientům klesly o 15 procent kvůli končícím dlouhodobým kontraktům. Jak uvádí agentura Bloomberg, společnost se snaží zbavit se závislosti na státních zakázkách, například investicemi do sportovního televizního obsahu. To se však jejímu šéfovi Gavinu Pattersonovi zatím moc nedaří.



Skandál si vyžádal hlavu Corrada Sciolly, šéfa operací BT v kontinentální Evropě. Patterson v pátek uvedl, že podvod v Itálii byl vysoce sofistikovaný – vyšetřovatelé nalezly například falešné faktury a nezaúčtované půjčky. Vedení italské pobočky otevřeně lhalo interním i externím auditorům. Podle Pattersona je ještě brzo na to rozhodnout, zda si BT příště najme jiné auditory místo PricewaterhouseCoopers. Forenzní audit, který nesrovnalosti odhalil, vedla KPMG.



Naopak potěšit mohl držitele akcií BT výkon jednotky EE, mobilního operátora, jehož společnost koupila před rokem. Počet zákazníků rostl tempem 276 tisíc měsíčně a zisk jednotky se meziročně zvedl o necelou třetinu.