EU znovu hrozí povinnými kvótami na uprchlíky. ČR je proti

Malta má odlišný pohled na řešení dopadů migrační krize než Slovensko, které vystřídala v předsednictví Evropské unie. Už dala najevo, že chce otevřít téma přerozdělování žadatelů o azyl, tedy povinných kvót.

"Existují hlasy, které volají po stavbě zdí, posilování ochrany hranic. My nemůžeme být ticho, když je tolik v sázce, a musíme si navzájem připomenout, že musíme být solidární mezi národy," tvrdí maltská prezidentka Marie Louise Coleiro Preca.

"Zrovna Malta byla země, kde se před lety zkoušel poprvé model povinných kvót a tehdy už tam selhal. Takže my budeme zásadně tomuto řešení, žádné povinné kvóty nechceme," oponuje ministr vnitra Milan Chovanec.

Slováci na podzim přišli s konceptem takzvané efektivní solidarity, kdy by země místo přebírání uprchlíků pomáhaly postiženým státům jinak než tím, že by si braly migranty na své území. Například penězi nebo odborníky. Zatím to vypadá, že se ale tento plán neuskuteční.

Podle posledních údajů bylo v rámci EU z celkového počtu 160 000 uprchlíků přerozděleno přes deset tisíc lidí - nejvíc do Francie a Německa. Česká republika podle údajů ministerstva vnitra převzala dvanáct osob. Slováci devět.