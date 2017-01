Fiat Chrysler slibuje nižší dluh. Přízrak emisní aféry nemizí

Snížit obří dluh, když prodeje aut loni klesaly a ve vzduchu visí obvinění kvůli emisím. Takový je úkol šéfa automobilky Fiat Chrysler Sergia Marchionneho nad nadcházející rok. Automobilovému koncernu se v posledních třech měsících loňského roku dařilo: tržby překonaly odhady a čistý zisk po očištění stoupl na dvojnásobek. A investoři automobilce i přes ambiciózní plány věří, soudě alespoň podle dnešního vývoje akcií. Titul v Miláně rostl až o 4,8 procenta.

Tržby Fiatu za poslední loňské čtvrtletí dosáhly 29,7 miliard EUR, což sice bylo nad odhady, ale jinak v linii tržeb z předloňského období. Čistý zisk na akcii se meziročně snížil o polovinu na 0,35 EUR, což ale souvisí s předloňskou srovnávací základnou, kdy byla Fiatu vrácena daň a upravovaly se zisky plynoucí ze severoamerické divize. Po očištění o jednorázové položky však růst čistého zisku vychází na dvojnásobek (0,27 EUR na akcii).

Analytik Patria Finance Ján Hladký upozorňuje, že na výsledcích je zjevné posílení luxusních aut divize Maserati, která utržila o pětinu víc než před rokem. To souvisí s širší prodejní strategií firmy, která se odvrátila od sedanů a zaměřila na lukrativnější sportovně užitkové vozy. Svůj historicky první vůz z této kategorie vpustila na trhy i značka Maserati.

Celkový prodej skupiny, pod kterou patří značky jako Jeep, Ram nebo Alfa Romeo, přitom loni klesl o 180 00 na 4,720 milionu vozidel.

Marchionne v roce 2019 ve vedení firmy skončí. Do té doby by ale měl realizovat smělý finanční plán, jehož jednu součást, totiž prognózu na letošní rok, firma nyní zveřejnila. A výhled je to vskutku ambiciózní, říká Hladký. „Provozní zisk nad 7 miliardami EUR by značil více než 15% meziroční růst a navíc by byl o 900 milionů EUR výš, než předpokládaly trhy,“ upozorňuje. Pokud jde o chystané snižování dluhu, to by mělo stlačit čistý dluh koncem tohoto roku pod 2,5 miliardy EUR. Meziročně by se tak zadlužení snížilo o 45 procent.

Překážkou by mohla být kauza s emisemi, která se vynořila v závěru funkčního období předešlé americké administrativy. (Psali jsme ZDE a ZDE). Společnost podezření z nenahlášeného emisního softwaru ve více než 100 000 vozech rozporuje. Zatím ale neříká, zda si kvůli případným pokutám a svolávacím akcím dá nějaké peníze stranou.



S novou americkou vládou, kterou vede prezident Donald Trump, je italsko-americký koncern podle všeho zatím zadobře. Automobilka ohlásila záměr vyrábět v USA tři nové Jeepy a pickup Ram, který nyní montuje v Mexiku. To se líbí Trumpovi, který na setkání s Marchionnem a dalšími šéfy velkých firem tento týden slíbil, že zmírní daňové zatížení a ekologické regulace. To zase hraje do karet Fiatu, který z rostoucí poptávky po větších autech jako třeba SUV Jeep profituje. A z mírnější regulatoriky týkající se ekologické zátěže by mohl mít větší prospěch než konkurence.