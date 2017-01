Summary: Ericsson nadále bojuje s klesající poptávkou a Fiat Chrysler překvapil vyššími než očekávanými tržbami

Evropa:



Fiat Chrysler (DIP)



Fiat Chrysler překvapil vyššími než očekávanými tržbami (29,7 mld. EUR proti 29,3 mld. EUR), které se ale držely v linii těch loňských. Čistý zisk na akcii poklesl o 50 % YoY na 0,35 EUR. Na vině je srovnávací báze 4Q15, kdy byla Fiatu vrácena daň a upravovaly se zisky plynoucí z divize NAFTA. Po očištění o jednorázové položky nám vychází růst čistého zisku na dvojnásobek (0,27 EUR na akcii). Na výsledcích je zjevné posílení luxusních aut divize Maserati, která posílila tržby o 20 % YoY na 1,5 mld. EUR a provozní marži rozšířila až o 40 pb YoY na 12 %.



Výhled na rok 2017 je vskutku ambiciózní. Provozní zisk nad 7 mld. EUR by značil více než 15% meziroční růst a navíc by byl o 900 mil. EUR výš, než předpokládaly trhy. Plánované snižování zadlužení by mělo zatlačit čistý dluh koncem roku pod 2,5 mld. EUR (-45 % YoY) a implikoval by volný peněžní tok ve výši 1,7 mld. EUR. Stav čistého dluhu ke konci roku 2015 byl 6 mld. EUR, a tedy již za předešlý rok dokázal management stáhnout zadlužení dolů o 25 %. Výhled na rok 2018 je následující: provozní zisk 8,7 – 9,8 mld. USD a čistá hotovost (záporný dluh) mezi 4 – 5 mld. EUR. Akcie po otevření trhu posilují o 1 %.



Upozorňujeme, že ve vzduchu pořád visí obvinění FCAU ze strany amerických kontrolních úřadů ohledně manipulování emisních testů. Fiat veškerá obvinění odmítá.



Ericsson



Výrobce telekomunikačních technologií nadále bojuje s klesající poptávkou. Vyspělé trhy dokončily pokrytí 4G sítí, další stupeň se zatím jen testuje a z Číny se tlačí nový konkurent, Huawei. Tržby se meziročně propadly o 11 % na 65 mld. EUR (tržní konsensus 59 mld. EUR) a čistý zisk na akcii až o 75 % YoY na 0,62 EUR. Provozní marži snížily zlevněné prodeje, které přetáhly poptávku z dalšího kvartálu. Její propad do záporu navíc donutil management přehodnotit dosavadní dividendovou politiku, načež se rozhodl zredukovat roční dividendu z 1,73 SEK na 1,00 SEK. Akcie Ericsson se na konci dne vzpamatovaly a posilují o 4 %.



USA:



Qualcomm (DIP)



Qualcomm vygeneroval v tomto kvartálu 4% YoY růst tržeb na 6 mld. USD, daleko pod tržními odhady 6,1 mld. USD. Může za to především stagnující divize prodeje čipů, která vytváří 70 % tržeb a jež zůstala proti stejnému období v předešlém roku v podstatě beze změny. Divize licencující technologie klíčové pro výrobu mobilních telefonů, která dotváří zbytek tržeb, posílila o 12 % YoY na 1,8 mld. USD. Jelikož právě prodej licencí disponuje mnohem silnější provozní marži (85 % proti 18 %), tak tato změna produktového mixu pomohla roztáhnout celkovou provozní marži o 500 bps YoY na 30,5 %. Čistý zisk na akcii upravený o jednorázové položky díky tomu naplnil tržní očekávání 1,19 USD (+23 % YoY).



Výhled do dalšího kvartálu míří tržby do intervalu 5,5 – 6,3 mld. USD a čistý zisk na akcii do 1,15 – 1,25 USD (oboje v souladu s trhem). Výrazným zklamáním byly odhadované prodeje MSM čipů (instalované do moderních chytrých telefonů) mezi 165 – 185 mil. ks, přičemž trh se díval na 190 mil. ks. Za zhoršenými predikcemi je pravděpodobně opožděné zpuštění Samsung Galaxy S8 a také fakt, že Apple diverzifikoval své dodavatele a část čipů odebírá od Intelu. Management se ještě vyjádřil k soudnímu sporu s Apple ohledně svého licenčního byznysu (více ZDE). Velké vrásky si nedělá, obvinění jsou dle něj vykonstruovaná a v mezičase budou platby a dodávky dál normálně pokračovat. Po otevření trhů klesají akcie QCOM o 5 %.



AT&T



Druhý největší mobilní operátor v USA nedosáhl v horní linii výsledovky na očekávání trhu, když reportoval tržby ve výši 41,8 mld. USD (-0,5 %). Trh očekával výsledek srovnatelný s minulým rokem. Ve spodní linii se díváme na růst čistého zisku na akcii o 5 % YoY na 0,66 USD, v souladu s trhem díky nižším odpisům. Počet klientů (tzv. net adds) se zvýšil o 1,5 mil. (v linii s předešlým rokem) a poměr ztracených klientů k jejich celkovému počtu (tzv. churn rate) byl 1,11 % (opět v linii s předešlým rokem). AT&T tedy skončil lépe než jednička na trhu Verizon a to jak ve finančních ukazatelích, tak v provozních. Tržby Verizon klesly o 6 %, čistý zisk na akcii o 3,5 %, net adds se propadly na 500 tis. a churn rate se zvýšila na 1,34 %. Po prvotním propadu se akcie vrátily k včerejší zavírací ceně.