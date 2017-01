Unipetrol načal domácí výsledky, na řadě je O2 a jeho dividenda

Pražská burza dnes přešlapovala na místě. A to navzdory solidní aktivitě. Nejlépe si vedla mediální skupina CETV, naopak se nedařilo Erste.



Svá kvartální čísla představil Unipetrol. Tržby meziročně vzrostly o 15 % na 24,5 mld. Kč. Čistý zisk vyšplhal na 4,17 mld. Kč a bezpečně předčil očekávání. S ohledem na pozitivní vývoj na rafinérském trhu by letošní rok mohl být pro Unipetrol úspěšným. Pomyslný start výsledkové sezóny v Čechách tedy máme za sebou.



Již příští týden se svými čísly naváže telekomunikační skupina O2 ČR. Počítáme s jen mírným meziročním poklesem tržeb navzdory negativnímu vlivu snížení roamingových tarifů. Pozitivní roli sehraje rostoucí klientská báze v segmentu mobilních internetových dat. Provozní zisk by měl mírně klesnout, přesto počítáme s dosažením hodnoty uvnitř společností indikovaného plánu. Dividenda za loňský rok by měla dosáhnout 16-20 Kč na akcii, a to v závislosti na úrovni výplatního poměru (O2 přislíbila rozdělení 90-110 % čistého zisku). S připočtením mimořádné dividendy ve výši 4 Kč na akcii by se souhrnný dividendový výnos na spodní hranici přislíbeného výplatního poměru vyšplhal na zhruba 7,4 %.



Jan Šumbera