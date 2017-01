Co už stihl Trump za 6 dnů? Souhrn

Nový americký prezident Donald Trump za prvních 6 dnů svého úřadování stihl již následující:- vůbec jeden z prvních kroků byl namířen na zastavení tohoto klíčového programu administrativy svéh předchůdce Baracka Obamy.- vydání dvou příkazů pro zahájení budování zdi na hranicích s Mexikem a zastavení zdrojů pro tzv. "azylová města", která přivírají oči nad ilegální migrací v blízkosti hranice.- Trump uvedl, že během druhého týdne ve funkci představí své kandidáty do nejvyššího soudního úřadu- Trumpova administrativa vydala 2 memoranda kladoucí si za cíl snížit míru regulace ve strojírenství a ve stavebnictví. Zastaveny mají být práce na všech nových případně teprve projednávaných regulacích- Trump vydal nařízení, kterým ukládá vem složkám administrativy pokud možno maximálně urychlit procesy projednávaných projektů týkajících se infrastruktury- nařízení zastavující financování ze státní kasy pro organizace podporující či umožňující prováděný potratů případně ospravedlňujících svobodný přístup obyvatelstva k předčasnému ukončování těhotenství.- Trump požaduje prověření možnosti, že cca 3-5 miliónů volebních hlasů bylo neoprávněných.- Trump zrušil účast USA (odmítl ratifikovat text dohody) v transpacifické obchodní dohodě a inicioval revizi dohody NAFTA - Trump vydal už v pondělí memorandum vyzývající státní agentury a organizace k zastavení náboru nových zaměstnanců ve všech oblastech, kromě armády a bezpečnosti státu. Trump také vyzval příslušný úřad k předložení plánu na redukci počtu státních zaměstnanců.- Trump podepsal příkazy pro pokračování plánů umožňujících vznik případně otevření dvou kontroversních ropovodů, které by měly dopravovat ropné produkty z Kanady do Nebrasky a ze Severní Dakoty až do Illinois.Trump také vyzval ministerstvo obchodu, aby přišlo s plánem, který by řešil, že všechny součásti ropovodů budovaných na území USA budou využívat výhradně domácí komponenty.