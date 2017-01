ANO dál dominuje, TOP 09 by se nedostala do Sněmovny

Podle nového průzkumu volebních preferencí by se do Sněmovny dostalo pět stan - hnutí ANO, ČSSD, KSČM, ODS a KDU-ČSL. Tři strany, konkrétně SPD, TOP 09 a Piráti, se v preferencích pohybují mezi 4 a 5 %.

Ve srovnání s předchozími průzkumy by se do Sněmovny nedostala TOP 09, které k pětiprocentní hranici potřebné ke vstupu do dolní komory Parlamentu chybí 4 desetiny procenta. Jen jedna desetina pak k 5 % chybí straně Svoboda a přímá demokracie.

"Na začátku volebního roku 2017 se potvrzuje dominance hnutí ANO na naší politické scéně. Přízeň pro ANO sice neroste, ale ostatní zavedené politické strany stagnují či ztrácejí. Z lednových dat se zdá, že v říjnu preference odrážely emotivně vzepjatou situaci těsně po krajských volbách," napsali výzkumníci z agentury STEM.

Nejsilnější stranou by se po volbách stalo hnutí ANO. Podle hypotetického volebního modelu agentury STEM by získalo až 87 mandátů! K vládě by mu tak stačil jeden koaliční partner, kupříkladu lidovci, kteří by podle posledního volebního modelu získali skoro 8 procent hlasů a 16 mandátů. Stále častěji se navíc spekuluje o možné volební koalici s hnutím Starostové a nezávislí, kteří by podle předvolebního průzkumu mohli získat téměř 3 procenta.

Vítěz předchozích voleb, sociální demokracie, by získala jen 14,6 % hlasů a 39 mandátů. Přiblížila se k výsledku, které ČSSD předpovídal průzkum provedený bezprostředně po volbách do krajských zastupitelstev. Tehdy jí agentura STEM předpovídala jen 14,4 % a dokonce na druhé místo pasovala KSČM.

Ta ale oproti říjnovému průzkumu ztratila 2 % a umístila se na třetím místě. Získala by 33 mandátů. Naopak rostou preference ODS. V lednu by občanské demokraty volilo 9,8 % voličů, což by stačilo na 25 mandátů v Poslanecké sněmovně.

Pokud by se volby, které nás čekají na podzim, konaly v lednu, přišlo by k volebním urnám 57 % oprávněných voličů.