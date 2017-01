A kdo jako tu zeď postaví? Katastrofální nedostatek legálních dělníků

Podle některých komentářů bude jedním z hlavních problémů a oříšků pro Trumpův plán stavby dělící zdi mezi Mexikem a USA především najít dostatek dělníků, kteří zeď postaví. Odhaduje se, že do stavby bude zapojeno několik tisíc dělníků, možná i desetitisíce. Všichni by měli být "oficiální" a v tom bude jádro problému, protože státy, kterých se stavba týká potažmo celé USA se již nyní potýkají s nedostatkem legální či oficiálně přiznávané pracovní síly. Odhaduje se například, že jen v Texasu je až polovina dělníků ve stavebnictví neoficiální a není přiznávána. Pro celé USA je to pak kolem 14% všech zaměstnanců. 2/3 stavbařů v celonárodním vyjádření registruje nedostatek personálních kapacit.Problém je řešitelný zřejmě přes výši výdělku, který bude dělníkům přislíben. Průměrný plat v US stavebnictví se v loňském roce pohyboval kolem 28,42 USD na hodinu a rostl o 3% oproti roku 2015. Zmíněný růst byl nejvyšší od roku 2009. Platy nezdokumentovaných dělníků jsou mnohdy výrazně nižší.Stavebnictví v mnoha regionech při hledání nových zaměstnanců jen obtížně konkuruje jiným sektorům jako jsou například těžba ropy nebo strojírenství, které nabízejí lepší platové podmínky.Odhaduje se, že celkově se v USA pohybuje kolem 11,1 ilegálních imigrantů. V roce 2012 se odhadovalo, že ve stavebnictví pracuje "na černo" až 1,2 miliónu osob, což bylo o 23% méně než před 5 lety. Odhaduje se, že počty v dalších letech dále klesaly.